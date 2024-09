Il n'a plus donné de nouvelles depuis ce 5 septembre alors qu’il était à Lyon. Olivier Carlin mesure 1,78 m et a une corpulence normale. Il a les cheveux courts grisonnants et les yeux marrons. La description de sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition reste inconnue.

La police nationale invite toute personne disposant d'informations sur cette disparition à contacter l'hôtel de police de Lyon 8, au numéro suivant : 04 78 78 43 78.