Judiciaire

Près de Lyon : son butin est géolocalisé, le cambrioleur interpellé

Près de Lyon : son butin est géolocalisé, le cambrioleur interpellé

Ce cambrioleur a cru passer entre les mailles du filet.

Après s'être introduit le 31 juillet à la mi-journée chez des habitants de Chaponost, présents sur place, il avait réussi à prendre la fuite avec des bijoux et des appareils électroniques. Immédiatement, les victimes s'étaient rendus compte de ce méfait et avaient prévenu les gendarmes.

Grâce à la géolocalisation activée de l'un des appareils, les militaires avaient réalisé que le cambrioleur patientait sagement à un arrêt de bus voisin.

Mais sur place, ils avaient contrôlé le suspect qui avait joué la carte du quiproquo. D'ailleurs, pas de trace des bijoux ou du reste du butin. Les gendarmes étaient donc retournés chez les victimes pour vérifier que la géolocalisation ne s'était pas trompée.

Cette fois, cette dernière montrait que le voleur était monté dans le bus. Déterminés à le coincer, les enquêteurs avaient suivi le bus jusqu'à le faire s'arrêter pour contrôler ses passagers.

En voyant que l'homme de l'arrêt de bus était présent dans le véhicule, ils étaient retournés le voir. Et là, bingo ! Il était en possession d'un sac dans lequel se trouvaient tous les objets volés.

Interpellé et placé en garde à vue, il a ensuite été jugé dans le cadre d'une comparution immédiate. Le cambrioleur a été condamné à 1 an de prison.

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 13/08/2025 à 10:47

Ils ont vérifié qu'il n'avait rien piqué au tribunal ?
1 an, donc demain il est dehors et recommence...

Signaler Répondre
avatar
Justice de m... le 13/08/2025 à 10:32

1 an de prison... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Il ne mettra pas les pieds 5 min en prison. Aménagement de peine.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.