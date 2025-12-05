Mions : la Région finance à hauteur de 600 000 euros le futur pôle tennistique

En visite sur le site, le président de la Région Auvergne–Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a annoncé une participation régionale de 600 000 euros pour soutenir cette infrastructure sportive d’envergure.

Pensé pour répondre à la hausse du nombre de licenciés et à la vétusté des installations actuelles, le futur complexe prévoit une modernisation complète de l’offre sportive locale. Le programme comprend ainsi trois courts intérieurs, quatre courts extérieurs, deux terrains de padel couverts ainsi qu’un club-house entièrement rénové.

Le coût total de l’opération atteint 3,57 millions d’euros, avec un début des travaux annoncé pour 2026 et une mise en service prévue fin 2027.

La Région insiste sur l’enjeu territorial de ce futur équipement, appelé à renforcer l’attractivité de Mions et à améliorer l’accès au sport pour tous. Le projet s’inscrit dans une politique régionale plus large : depuis 2019, 10,2 millions d’euros ont été investis dans 288 projets dans le cadre du Plan Tennis, visant à moderniser ou créer des structures dans toute la région.

"Ce futur pôle tennistique est un projet ambitieux pour les habitants et les sportifs de Mions. Grâce au soutien de la Région, le club disposera d’équipements modernes pour développer le tennis comme le padel", a déclaré Fabrice Pannekoucke en marge de son déplacement.