Mions : le maire Mickaël Paccaud officialise sa candidature pour 2026

L’édile, élu en mai 2024 après la démission de Claude Cohen, revendique une démarche "sans détours" et ancrée dans son parcours local, rappelant avoir grandi à Mions et débuté comme sapeur-pompier volontaire à 16 ans. Ce sera donc sa première municipale en tant que candidat.

L'élu LR affirme vouloir poursuivre son action en mettant l’accent sur les "urgences du quotidien" : sécurité, santé, propreté, cadre de vie, éducation et lien social. Sa campagne entend également préserver "l’esprit ville à la campagne" tout en poursuivant la transformation engagée depuis son arrivée à la tête de la commune.

Le candidat appelle désormais à un large rassemblement autour de sa démarche et convie les habitants à un premier événement de campagne, programmé le 22 janvier prochain à l’Espace Convergence.