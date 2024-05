Mions : Mickaël Paccaud élu maire après la démission de Claude Cohen

Et sans surprise, c'est Mickaël Paccaud qui succède à Claude Cohen après la démission de ce dernier.

"Ce soir les conseillers municipaux de Mions m’ont honoré de leur confiance en m’élisant aux fonctions de maire à une large majorité et je les en remercie. Ensemble, nous continuerons de proposer aux Miolands un cadre de vie et des services de grande qualité sur un territoire sécurisé et apaisé", a réagi celui qui était jusqu'à présent adjoint à la Sécurité.

Mickaël Paccaud entend cumuler ses nouvelles fonctions de maire avec celles de conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que : "Je continuerai aussi mes missions avec les pompiers professionnels et volontaires, ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers comme je le fais depuis mes 16 ans. Secourir, aider, protéger l’autre est dans mon ADN et cela s’inscrit parfaitement dans la logique des prérogatives du premier magistrat de la commune".

C'est la fin d'une séquence pas très reluisante pour Claude Cohen, qui avait annoncé son départ attendu des mois, en expliquant aux médias nationaux qu'il démissionnait à cause de l'antisémitisme dont il était victime. Or, à Lyon, les observateurs et sa famille politique savaient bien que la raison était toute autre. Esseulé, l'édile mioland, désormais simple conseiller municipal, avait finalement reconnu que l'antisémitisme n'entrait pas en jeu dans sa décision, et accusait les médias de l'avoir mal compris.