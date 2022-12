Caricaturé en Ratatouille, le maire de Mions finalement débouté par la justice

Le maire de Mions avait été caricaturé en Rémi, le rat du film d’animation Ratatouille, par son opposant qui avait publié la photo d'une peluche de l'animal sur la page Facebook "Mions Résistance".

Un dérapage ouvertement antisémite selon l’édile, qui avait obtenu gain de cause en première instance en mai 2021. Sylvain Husson avait alors écopé de 3 mois de prison avec sursis et 1500 euros de dommages et intérêts pour "injure". Mais la Cour d’appel avait ensuite remis les deux antagonistes à égalité en annulant le premier jugement.

Fin de l’épisode avec la décision de la Cour de cassation qui n’a pas suivi Claude Cohen et sa défense. Elle a même condamné l’élu LR à verser 2500 euros à Sylvain Husson…