Près de Lyon : une école dégradée à Mions par des adolescents, la mairie porte plainte

L’établissement scolaire, faisant actuellement l’objet de travaux de rénovation, a été ciblé à deux reprises en ce début de semaine.

La première intrusion au sein de l’école Joliot-Curie a eu lieu ce lundi soir avec au bout de nombreuses dégradations comme un extincteur vidé et du matériel renversé mais également une interpellation.

La seconde remonte à ce mardi midi avec de nouveau des dégradations et l’arrestation de plusieurs jeunes âgés de 13 et 14 ans. Le maire Claude Cohen et son adjoint à la sécurité Mickaël Paccaud ont condamné dans un communiqué "avec la plus grande fermeté ces deux actes".

La municipalité de Mions a également précisé porter plainte contre les mineurs interpellés. Elle "réclamera le remboursement de la totalité des coûts de dégradations".