Lyon : une nouvelle école occupée pour mettre à l’abri une mère de famille et ses trois enfants

"Aucune solution n’a été proposée à cette famille malgré les appels répétés au 115 et les alertes auprès des associations et des pouvoirs publics dont c’est la mission" , déplore le collectif Jamais Sans Toit à l’origine de cette nouvelle occupation.

Depuis ce lundi 18 mars, l’école Edouard Herriot de Lyon est occupée toutes les nuits pour mettre à l’abri une mère et ses trois filles âgées de 5, 7 et 9 ans.

"La seule ville de Lyon compte 166 enfants sans solution d’hébergement. Près de la moitié d’entre eux trouve refuge dans les écoles de la commune. D’après le comptage établi par Jamais Sans Toit c’est 45% de plus que l’an dernier et 7 fois plus qu’il y a deux ans à la même date", dénonce le collectif ayant déjà annoncé cette semaine l’occupation de l’école Gabriel Péri de Vénissieux pour aider une famille à la rue avec cinq enfants de 4 à 16 ans.