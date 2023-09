Plomb dans l’eau des écoles : la Ville de Lyon tente de rassurer 

Alors que des traces de plomb supérieures aux normes règlementaires ont été retrouvées dans trois écoles lyonnaises, on apprend dans un communiqué de la Ville qu’une quatrième école, John F. Kennedy dans le 8ème arrondissement, est touchée par le même phénomène.

La mairie assure avoir activé son "protocole de prévention" et a mis à disposition de l’eau en bouteille pour que les enfants et le personnel des écoles touchées aient accès à l’eau. Après avoir informé de la situation les parents d’élèves concernés, des analyses et relevés ont été réalisés par Eau du Grand Lyon "autour des secteurs concernés sur le réseau d’eau" et ceux-ci "se sont avérées conformes au seuil autorisé".

Enfin, le communiqué précise que la Ville de Lyon, la Métropole et l’Agence Régionale de Santé "poursuivent leurs investigations afin de résoudre cette situation".

Aucune date de retour à la normale n’a été précisée.