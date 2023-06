Juliette Murtin (Jamais sans Toit) : "La saison d’évacuation des squats lancée de façon assez brutale"

Dans l'agglomération lyonnaise, le collectif Jamais sans toit estime que "la saison d’évacuation des squats est lancée de façon assez brutale" avec "1800 expulsions locatives annoncées dans les mois voire les semaines qui viennent et 300 remises à la rue en raison de fermetures de places d’hébergement dans les hôtels".

Pour Juliette Murtin, les écologistes ne sont pas des alliés convaincants : "Ca dépend des actions mais globalement on n’est pas très satisfait. Chaque institution se renvoie la balle et refuse de prendre en charge", indique-t-elle, parlant même de "déception vis-à-vis de Grégory Doucet" car "il y a beaucoup d’enfants à la rue et de squats sur la sellette".

"Grégory Doucet a des pouvoirs de police et peut réquisitionner en cas d’urgence des bâtiments. Il s’y était engagé durant la campagne le 25 février 2020. Pour l’instant il n’a pas donné suite", continue la porte-parole de Jamais sans Toit.

"On s’attend à une vague de sans-abrisme sans précédent cet été. On a l’impression d’une chasse aux pauvres, d’un acharnement des personnes plus vulnérables", conclut-elle, annonçait l'évacuation prévue le 30 juin du campement de la place de Milan.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Expulsions réalisées et à venir

01:11 Réquisition solidaire

01:46 Relation avec les écologistes

03:34 Zéro enfant à la rue

04:21 Attentes vis-à-vis des élus

05:46 Loi anti-squat