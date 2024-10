Maxime Bost : "Nous essayons de trouver une voie constructive de sortie de crise à La Mulatière"

Après Francheville, c'est au tour de La Mulatière de connaître de forts remous au sein de son conseil municipal. Plusieurs élus de la majorité ont démissionné, appelant l'opposition à faire de même pour renverser la maire Véronique Déchamps. Mais pour le moment, ces derniers refusent. "Nous souhaitons défendre l'intérêt des Mulatins", annonce Maxime Bost. "Par responsabilité, nous essayons de trouver une voie constructive de sortie de crise", poursuit l'ancien macroniste.

Une réunion a eu lieu mardi soir avec l'édile de La Mulatière. "On a acté le fait de renégocier le plan de renouvellement urbain, narre Maxime Bost. Soit on obtient la mixité sociale dans les constructions, soit on tente de faire passer un projet avec des immeubles 100% sociaux et la question de notre démission se posera de manière très ferme".

Selon lui, ces démissions et tentative de déstabilisation de Véronique Déchamps cache un torpillage mené depuis Sainte-Foy-lès-Lyon, dont la maire aimerait fusionner avec La Mulatière. "Véronique Sarselli a expliqué dans son magazine municipal que l'intérêt d'une fusion, c'était de pouvoir se conformer plus rapidement à la loi SRU. Ce qui aboutirait à une augmentation de la construction de logements sociaux à la Mulatière", alerte Maxime Bost.

00:00 Décision de ne pas démissionner

01:36 Renouvellement urbain

03:25 Projet secret de fusion avec Sainte-Foy ?

06:18 Forum citoyen caché

08:15 Où se situer sur l'échiquier politique ?

09:22 David Kimelfeld