Timothée Martin-Brossat : "Redonner au 3e arrondissement de Lyon ce qu'il nous a donné"

A 18 ans, Timothée Martin-Brossat a lancé un mouvement monté avec des camarades de lycée et ambitionne de se présenter aux élections municipales dans le 3e arrondissement de Lyon.

Il entend "redonner au 3e ce qu'il nous a donné" et "retrouver une cohésion sociale dans notre arrondissement".

Avec déjà 100 d'adhérents, il se donne jusqu'au 13 septembre pour envisager de monter "une liste de gauche".

Car selon lui, la loi PLM enlève tout intérêt à la mairie d'arrondissement : "Je n'ai rien contre Marion Sessiecq (la maire écologiste du 3e ndlr), qui est très gentille. Mais au fond, c'est une liste écolo qui est présentée seulement pour toucher la mairie centrale. Moi je ne veux pas que la mairie du 3e soit un marche-pied pour la mairie centrale. (...) Tout le monde se fout des arrondissements, tout ce qu'ils veulent ce sont des postes à la mairie".

Timothée Martin-Brossat aimerait s'il est élu "faire le lien avec les collectifs et les associations culturelles et sportives" et pourquoi pas "organiser un grand festival pour mettre en place nos talents locaux".

Jeune et supporter de l'OL, il n'est pas emballé par la possible candidature de Jean-Michel Aulas. Pour lui, ce n'est "pas forcément la bonne fin de carrière d'un grand homme".

00:00 Intérêt d'une candidature seulement dans le 3e

01:08 Liste de gauche ?

01:57 Bilan des écologistes

04:28 Programme

05:04 Arrondissement pivot

07:42 Jean-Michel Aulas