Soledad Lo Greco : "Un mépris total de la mairie et de la Métropole de Lyon pour les commerçants"

Commerçante dans le 1er arrondissement et porte-parole du collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, Soledad Lo Greco n'a pas apprécié de voir Grégory Doucet profiter de son avis négatif concernant l'ouverture dominicale de The Village pour se poser en protecteur des commerçants lyonnais. "Un bon coup de pub" selon la gérante d'Au gant grenoblois.

"Ca fait un an qu'on a un cri d'alerte et qu'on demande des actions et un soutien au commerce. (...) On a eu un rendez-vous de deux heures avec lui. On a eu une promesse de réponse, mais on n'en a jamais eu. C'est un mépris total de la mairie et de la Métropole", déplore-t-elle.

Au conseil municipal de jeudi dernier, l'adjointe au Commerce Camille Augey dépeignait une situation pas si catastrophique en Presqu'île. Selon Soledad Lo Greco, c'est faux car les commerçants enregistrent une "baisse de fréquentation qui est énorme". Et "énormément de commerces n'ont toujours pas trouvé de repreneurs" en centre-ville.

Le collectif prévoit une grande manifestation le dimanche 13 avril quai Saint-Antoine à 10h pour réclamer "l'arrêt des travaux qui sont sur le point de commencer".

00:00 Ouverture dominicale de The Village

03:46 Situation de la Presqu'île

05:40 Rassemblement le 13 avril

06:48 Elections de 2026