"La Presqu'île ne va pas mourir" : pourquoi la mairie de Lyon refuse de créer un fonds d'urgence pour les commerçants ?

Depuis la crise sanitaire du Covid-19, de nombreux commerces indépendants ont fermé. Certains ont été remplacés, notamment par des grands groupes, d'autres ont gardé leur volet baissé et leur local désespérément vide.

Rajoutez à cela les travaux dans Lyon, la suppression de nombreuses places de stationnement et le projet de Zone à trafic limité (ZTL) qui doit exclure les voitures de la Presqu'île, et vous aurez un cocktail explosif qui s'est invité à nouveau en conseil municipal ce jeudi.

Il revenait à la conseillère municipale LR Béatrice de Montille de porter la voix de ceux qui perdent 10%, 20%, 30% de chiffre d'affaires. "D’après nous, c’est bien la faute à la politique dévastatrice que vous menez depuis 5 ans", lançait-elle à l'exécutif de Grégory Doucet.

La possible candidate à la mairie de Lyon en 2026 pointait du doigt un taux de vacance augmentant de plus de 50% en Presqu'île ces trois dernières années et une trésorerie "pas magique" qui s'amenuise pour beaucoup.

Béatrice de Montille concluait sa prise de parole en faisant des demandes, allant de l'abandon de la ZTL et de rendre gratuit la première heure de stationnement les samedis de ces prochaines semaines.

Une autre idée a également été mise sur la table lors du conseil municipal par l'ancienne adjointe à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert, qui avait quelques jours plus tôt officialisé sa candidature au scrutin de 2026.

A l'instar du fonds d'urgence qu'elle avait piloté en 2020 pour les structures et associations culturelles, elle imaginait que la Ville de Lyon puisse faire de même avec les commerçant, les artisans et les PME "fortement pénalisés par les travaux de voirie qui se sont multipliés dans notre ville". Et même de piocher largement dans les 3,5 millions d'euros de recettes inédites que la mairie touche grâce à l'extension du stationnement payant et surtout l'efficacité des véhicules LAPI qui verbalisent en lisant les plaques d'immatriculation.

Les Verts refusent, Jean-Michel Aulas enrage

"C’est totalement illégal pour la Ville de subventionner des entreprises. Cette proposition d’indemniser les commerçants, la Ville de Lyon ne peut pas la mettre en place", tranchait l'adjointe au Commerce Camille Augey.

L'élue écologiste estimait même que le portrait alarmiste dressé auparavant était éloigné de la réalité. "Non, la Presqu’île n’est pas en train de mourir ! La vacance augmente très peu et les commerciaux n’ont aucun mal à trouver des personnes qui souhaitent s’installer y compris en Presqu’île", lançait-elle à l'assemblée, s'appuyant notamment sur le témoignage de nouveaux commerçants "ravis de leur installation" en centre-ville.

Le mot de la fin revenait à Jean-Michel Aulas. Pas (encore ?) au conseil municipal de Lyon, il ne peut que commenter la situation de loin, sur les réseaux sociaux. "Quelle déception et tristesse de voir nos commerçants condamnés progressivement à fermer leur porte : tellement injuste", glissait-il ce samedi.