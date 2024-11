Assises du Commerce et de l'Artisanat ce lundi : Grégory Doucet peut-il sauver le centre-ville de Lyon ?

Promis en mars dernier, l'évènement doit se dérouler toute la journée à l'Hôtel de Ville, avec les principaux concernés qui étaient invités à s'inscrire pour participer aux ateliers et tables rondes.

La mairie écologiste se fixe comme objectif de "co-construire des solutions locales avec tous les commerçants et artisans possédant une boutique travaillant à faire du tissu commercial lyonnais l'un des plus dynamiques de France".

Pour ce faire, six ateliers sont prévus : "Diversité commerciale et urbanisme commercial : comment garantir l'installation et la pérennisation des commerçants et des artisans dans nos quartiers ?", "A vos côtés tout au long de la vie de l'entreprise : quel accompagnement pour un parcours serein ?", "Lyon et ses commerçants-artisans, un duo gagnant : comment l'identité de Lyon peut favoriser son attractivité commerciale ?", "Présence physique, présence en ligne : quelles mesures pour une expérience client complète et un commerce lyonnais qui tire son épingle du jeu face au e-commerce ?", "L'engagement écologique et social comme levier de développement : quelles actions et comment les valoriser ?" et "Lyon + désirable : quelles priorités pour que les mutations et les usages de l'espace public soient facteur d'attractivité pour les commerces ?"

Grégory Doucet et son adjointe au Commerce Camille Augey promettent que grâce à ces échanges qu'ils espèrent constructifs, des "mesures concrètes" pourront être mises en oeuvre par la Ville de Lyon, à condition qu'elles fassent partie de ses compétences. Or, la plupart des aménagements critiqués par les commerçants comme le projet Presqu'île à Vivre ou la fermeture de la rue Grenette et la déviation de lignes de bus sont l'oeuvre de la Métropole de Lyon...

Le maire écologiste promet toutefois de porter la voix des commerçants jusqu'aux oreilles de Bruno Bernard, mais aussi auprès de la préfecture quant aux enjeux "stratégiques, réglementaires, législatifs".