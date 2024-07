Sauver la Presqu'île du dépôt de bilan : la Ville de Lyon lance une consultation en ligne avant les Assises du Commerce

Le maire de Lyon réagissait ainsi à l'inquiétude voire à la colère des commerçants et habitants de la Presqu'île face aux fermetures d'enseignes historiques comme Adrien, Benoît-Guyot ou L'Homme d'osier. Mais aussi concernant la future Zone à trafic limité dans le cadre du projet Presqu'île à vivre. En avril, LyonMag avait d'ailleurs dédié sa Une au "dépôt de bilan" de la Presqu'île.

Que serait une initiative des écologistes sans une consultation en ligne au préalable ? Plusieurs mois après cette promesse faite en conseil municipal, la Ville de Lyon annonce en avoir lancé une jusqu'au 31 juillet.

Commerçants et artisans, mais aussi habitants sont invités durant 15 jours à venir s'exprimer afin d'identifier "les premières pistes de questionnement et d'attentes" avant les Assises prévues le lundi 4 novembre dans les salons de l'Hôtel de Ville où il y aura "des temps d'atelier et en plénière pour formuler des propositions concrètes".

La collectivité espère pouvoir retenir des ajustements ou des projets début 2025, à condition qu'ils rentrent dans ses compétences ou celles de la Métropole de Lyon. La Ville veut aussi porter la voix des commerçants au niveau local et national sur des enjeux stratégiques, règlementaires, législatifs...

"Les commerçants et artisans ont une place particulière dans le cœur des Lyonnais et dans la vie de la cité. Les entendre et les impliquer, c’est tout simplement prendre le pouls de laville. Le diagnostic que nous cherchons à établir à travers l’enquête est essentiel pour travailler ensemble à favoriser le dynamisme commercial lyonnais", réagit l'adjointe au Commerce Camille Augey.

Les commerçants, dont certains réclament la réouverture de la rue Grenette aux voitures voire l'abandon total du projet Presqu'île à Vivre, devront donc s'accrocher encore de longs mois avant d'espérer voir la Ville de Lyon s'emparer de leurs ajustements réclamés.