Zone à trafic limité : ce qui va changer en Presqu’île de Lyon dès le 21 juin

La Presqu’île de Lyon basculera en zone à trafic limité d'ici la fin de l'année 2025. L’annonce a été faite conjointement ce mardi par les élus de la Métropole, de la Ville de Lyon et du Sytral, à l’occasion d’une conférence de presse organisée sur la place de la République. L’objectif : limiter la circulation de transit au cœur de la ville, réduire la pollution et améliorer les déplacements piétons et cyclistes.

"C’est un point d’étape", a posé Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon aux Mobilités.

Le périmètre de la future ZTL s’étendra du nord au sud entre la place des Terreaux et la gare de Perrache. Le vice-président de la Métropole de Lyon revendique une approche locale : "Une ZTL à la lyonnaise." avec pour objectif principal : "améliorer le confort de ceux qui travaillent ou habitent", mais aussi " rendre les rues plus calmes, plus sûres".

À l’est, la limite suivra les quais du Rhône et les rues de la République et Jean Moulin ; à l’ouest, les quais de Saône, les rues Grenette et de Brest.

La mise en place de la Zone à trafic limité en Presqu’île se fera en deux temps. Dès le 22 avril, les habitants et professionnels concernés pourront faire leur demande d’accès via un guichet numérique sur le site lpa.fr, par téléphone ou en se rendant en boutique LPA Cordeliers. Les mairies d’arrondissement, notamment celle du 1er, proposeront également un accompagnement physique.

Puis, le 21 juin 2025, la ZTL entrera officiellement en vigueur avec l’activation des bornes escamotables, le contrôle des accès motorisés et la mise en place de nouvelles offres de transports, dont deux nouvelles lignes de bus (C23 et 59), opérationnelles dès le 23 juin.

"La circulation reste possible en presqu’île mais reste accessible uniquement pour les ayants droit", a souligné Fabien Bagnon, qui dirige aussi LPA (Lyon Parc Auto). Il distingue deux types d’ayants droit : les permanents (résidents, professionnels, établissements) et les ponctuels (déménagement, visite médicale, etc).

Pour tous les autres,"Il y aura les parkings : 18 parkings LPA soit 10 000 places," précise ce dernier.

Ainsi les véhicules motorisés ne pourront plus circuler librement en journée dans cette zone, sauf exceptions : résidents, professionnels avec dérogation, véhicules de secours, taxis, VTC et livraisons dans des créneaux horaires définis. Adieu donc aux livreurs Uber Eats ou Deliveroo à scooter !

Une mise en œuvre progressive jusqu’à la fin 2025

Selon le calendrier dévoilé, le déploiement se fera par étapes entre avril et octobre 2025 : mise en place de la signalétique, aménagement des points d’accès, adaptation des feux tricolores et élargissement des zones piétonnes. La phase de concertation, démarrée en mars, se poursuivra en parallèle.

À terme, seuls les usagers disposant d’une autorisation pourront entrer en Presqu’île en voiture deux roues ou en utilitaire. Le système de contrôle automatisé par caméras sera mis en place fin 2025.

À terme, cinq bornes escamotables contrôleront les accès : elles seront abaissées pour les livraisons de 6h à 13h, puis relevées l’après-midi. Concernant les hôtels, l’entrée se fera par un code modifié chaque semaine, permettant aux clients d’accéder aux parkings.

Le dispositif s’accompagne d’un aménagement progressif de l’espace public. "La rue de la République nord sera piétonne aussi en juin", précise Valentin Lungenstrass, adjoint à la mairie de Lyon. Du mobilier urbain sera installé dans le cadre d’une phase d’urbanisme transitoire, "très pratico-pratique", jusqu’à l’été.

Côté transport en commun, le Sytral annonce de nombreux chantiers en cours pour adapter le réseau. "C’est compliqué, car nous sommes dans un lieu dense et très fréquenté," a reconnu Vincent Monot. Le 23 juin, deux nouvelles lignes seront mises en service : "la ligne 59 depuis Rillieux et la nouvelle ligne C23."

Face à toutes ces nouveautés, un guide "extrêmement complet" sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres du périmètre pour expliquer les démarches aux habitants.