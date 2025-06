ZTL, conditions de travail : les chauffeurs VTC en colère bloquent la rue Grenette à Lyon

Mise à jour 9h45 : Une trentaine de VTC sont présents rue Montrochet, devant le siège de la Chambre des métiers et de l'artisanat. De nombreux véhicules sont encore attendus aux abords du centre commercial Confluence avant le départ du cortège vers la rue Grenette.

"Exclus de la Presqu’île" : les VTC lyonnais rejoignent ce matin le mouvement national. Le cortège grossit minute après minute rue Montrochet avant un départ vers la rue Grenette pic.twitter.com/scokq8izA4 — Lyon Mag (@lyonmag) June 10, 2025

Article Initial 8h00 : Une action nationale pour dénoncer leurs conditions de travail, mais qui, entre Rhône et Saône, aura un écho tout particulier. A l'appel de l'ACIL, les chauffeurs en colère dénonceront aussi la mise en place le 21 juin de la Zone à trafic limité (ZTL), qui va exclure les véhicules de la Presqu'île lyonnaise.

"Les restrictions aux intersections Herriot/Grenette et Brest/Grenette divisentdésormais la ZTL en deux zones étanches — ZTL Nord et ZTL Sud — sans quecela ait été discuté durant la concertation. Ces décisions, prises a posteriori,instaurent une forme de “checkpoints” urbains, incompatibles avec lesprincipes affichés d’apaisement et de cohérence. Nous avions travaillé à une Zone à Trafic Limité, pas à un zigzag dans tout Lyon", dénoncent les chauffeurs VTC dans un communiqué.

Ces derniers réclament aux écologistes "des ajustements locaux pour faciliter (leur) activité, comme l'ouverture partielle de la rue Grenette pour sortir de la ztl, ainsi qu'une ouverture pleine en heures creuses et le retrait du sens interdit "Checkpoint" rue Édouard Herriot/Rue de Brest dans la ZTL".

La rue Grenette, point noir de la Presqu'île ?

La manifestation débutera à 9h rue Montrochet, devant le siège de la Chambre des métiers. Le cortège doit ensuite emprunter le cours Charlemagne, la M7, le quai du Dr Gailleton et enfin finir avec le blocage de la rue Grenette aux alentours de 11h.

"Nous nous rassemblerons de manière statique dans la rue Grenette, où nous réfléchirons sur place à la possibilité de rester plusieurs jours pour faire entendre nos revendications", promettent les manifestants dans leur communiqué.

La rue Grenette est l'un des points centraux de la ZTL décidée par les écologistes lyonnais, elle est désormais fermée aux automobilistes et ne doit à terme accueillir que les bus, cyclistes et piétons.

'Nous demandons la possibilité de sortir de la ZTL par la rue Grenette, aussi bien pour rejoindre le quai Saint-Antoine (côté Saône) que les quais du Rhône (via Cordeliers). (...) Empêcher cet itinéraire ne réduit pas le trafic, il le déplace et l’aggrave ailleurs, tout en pénalisant ceux qui y sont autorisés. (...) Nous demandons également que cette rue soit ouverte à l’entrée pendant les heures creuses, où les bus TCL y circulent peu, voire pas du tout. La congestion actuelle des quais, même de nuit, est documentée", concluent les chauffeurs VTC.