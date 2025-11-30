Leurs cibles ? Les chauffeurs de taxi et de VTC qui n'étaient pas en règle. Un contrôle réalisé à la demande du syndicat Force Taxi. Et sur 25 véhicules contrôlés, 14 infractions ont été relevées par les forces de l'ordre.

"Assurer la sécurité de chaque personne et veiller au respect des professions réglementées", c'est l'objectif annoncé par la DIPN du Rhône.