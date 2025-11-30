Leurs cibles ? Les chauffeurs de taxi et de VTC qui n'étaient pas en règle. Un contrôle réalisé à la demande du syndicat Force Taxi. Et sur 25 véhicules contrôlés, 14 infractions ont été relevées par les forces de l'ordre.
"Assurer la sécurité de chaque personne et veiller au respect des professions réglementées", c'est l'objectif annoncé par la DIPN du Rhône.
Sérieusement, ça étonne qui ?Signaler Répondre
Macron a voulu la dérégularisation totale, l’ubérisation de la société française. Maintenant tu te retrouves avec des faux taxis et même des cousines qui font des injections de fond de cuve de botox dans leur cuisine. S’il y a des imbéciles pour mordre à tous les hameçons, tant pis pour eux.
Non, on préfère vivre comme des parasites intégraux du monde avec notre économie de "services".Signaler Répondre
Ont elles été relevées ?Signaler Répondre
Quand les policiers daignent sortir de leur commissariat et faire le boulot pour lequel ils sont payés, ils tombent sur tout un tas de délinquants ! Incroyable, mais qui aurait pu prévoir ?Signaler Répondre
Quand vont-ils enfin travailler tous les jours ?
Et oui, et toi, tu préfères acheter à des chinois qui font bosser des enfants en les exploitant. Et tu fais la morale.Signaler Répondre
Étonné les FO de qui se moque t on ?Signaler Répondre
Les motos et le bruit
Les patous et les promeneurs
Les passeurs du col de l échelle
Les Uber shit
La dz mafia
Les trafics de drogue dans le PIB
La gauche et l économie
Le pas de vague
Les squatters
Les dealers
Bref les élections à la Prévert
Véhicule confisqué serait la sanction minimale pour stopper toute cette faune (bien sûr venue d'ailleur en général) qui se permet tout et n' importe quoi pourvu que cela rapporte sans bien sûr verser leur obole à l'état.Signaler Répondre
Qui sont ces gens là?Signaler Répondre
Va finir ton foin…il faut rien laisser..l’état n’aime pas le gaspillage !Signaler Répondre
Quand ce sont de vrais VTC...Signaler Répondre
C'est maintenant qu'ils s'en aperçoivent , ça fait longtemps que ces gens là ont pris possession de ce métier .Signaler Répondre
Il faut faire un gros nettoyage en profondeur , ils ne déclarent rien , ils n'ont aucun document à jour , ils ne sont pas en règle .
Avant pour être taxiteur , c'était très compliqué , c'était très règlement , beaucoup abandonnaient
car en plus , l'achat du véhicule était un frein.
Aujourd'hui , du jour au lendemain on devient taxiteur , on roule en super Mercedes et en avant Monique !
tout le monde le sait les commerçants et les restaurants et vtc et artisans son lez plus grands fraudeurs on se demande pourquoi la France est endettée toujours les mêmes qui ne paie pasSignaler Répondre
Vive les VTC, au moins eux ils ont des tarifs raisonnables.Signaler Répondre