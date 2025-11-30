Faits Divers

Plus d'un VTC sur deux en infraction, un contrôle de police à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry particulièrement efficace

Avec un taux de réussite de 56%, les policiers rhodaniens ont été plutôt efficaces lors d'un contrôle réalisé il y a quelques jours aux abords de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Leurs cibles ? Les chauffeurs de taxi et de VTC qui n'étaient pas en règle. Un contrôle réalisé à la demande du syndicat Force Taxi. Et sur 25 véhicules contrôlés, 14 infractions ont été relevées par les forces de l'ordre.

"Assurer la sécurité de chaque personne et veiller au respect des professions réglementées", c'est l'objectif annoncé par la DIPN du Rhône.

taxis

VTC

À quand les pilotes d’Airbus formés sur Tik Tok ? le 01/12/2025 à 09:42

Sérieusement, ça étonne qui ?
Macron a voulu la dérégularisation totale, l’ubérisation de la société française. Maintenant tu te retrouves avec des faux taxis et même des cousines qui font des injections de fond de cuve de botox dans leur cuisine. S’il y a des imbéciles pour mordre à tous les hameçons, tant pis pour eux.

Kassos le 01/12/2025 à 06:55
Jacques1 a écrit le 30/11/2025 à 19h57

Et oui, et toi, tu préfères acheter à des chinois qui font bosser des enfants en les exploitant. Et tu fais la morale.

Non, on préfère vivre comme des parasites intégraux du monde avec notre économie de "services".

Quelles infractions le 30/11/2025 à 20:51

Ont elles été relevées ?

Incroyable le 30/11/2025 à 20:37

Quand les policiers daignent sortir de leur commissariat et faire le boulot pour lequel ils sont payés, ils tombent sur tout un tas de délinquants ! Incroyable, mais qui aurait pu prévoir ?
Quand vont-ils enfin travailler tous les jours ?

Jacques1 le 30/11/2025 à 19:57
rien de surprennent a écrit le 30/11/2025 à 18h28

tout le monde le sait les commerçants et les restaurants et vtc et artisans son lez plus grands fraudeurs on se demande pourquoi la France est endettée toujours les mêmes qui ne paie pas

Et oui, et toi, tu préfères acheter à des chinois qui font bosser des enfants en les exploitant. Et tu fais la morale.

Venividivinci le 30/11/2025 à 19:50

Étonné les FO de qui se moque t on ?
Les motos et le bruit
Les patous et les promeneurs
Les passeurs du col de l échelle
Les Uber shit
La dz mafia
Les trafics de drogue dans le PIB
La gauche et l économie
Le pas de vague
Les squatters
Les dealers
Bref les élections à la Prévert

French connection le 30/11/2025 à 19:44

Véhicule confisqué serait la sanction minimale pour stopper toute cette faune (bien sûr venue d'ailleur en général) qui se permet tout et n' importe quoi pourvu que cela rapporte sans bien sûr verser leur obole à l'état.

Vachi le 30/11/2025 à 19:11
Amen a écrit le 30/11/2025 à 18h47

C'est maintenant qu'ils s'en aperçoivent , ça fait longtemps que ces gens là ont pris possession de ce métier .
Il faut faire un gros nettoyage en profondeur , ils ne déclarent rien , ils n'ont aucun document à jour , ils ne sont pas en règle .
Avant pour être taxiteur , c'était très compliqué , c'était très règlement , beaucoup abandonnaient
car en plus , l'achat du véhicule était un frein.
Aujourd'hui , du jour au lendemain on devient taxiteur , on roule en super Mercedes et en avant Monique !

Qui sont ces gens là?

Vac le 30/11/2025 à 19:11
rien de surprennent a écrit le 30/11/2025 à 18h28

tout le monde le sait les commerçants et les restaurants et vtc et artisans son lez plus grands fraudeurs on se demande pourquoi la France est endettée toujours les mêmes qui ne paie pas

Va finir ton foin…il faut rien laisser..l’état n’aime pas le gaspillage !

Ex Précisions le 30/11/2025 à 19:10
Les fameux taxis qui se croient au dessus du lot en pratiquant des tarifs prohibitif ne seraient donc pas si professionnels qu'ils le disent a écrit le 30/11/2025 à 18h25

Vive les VTC, au moins eux ils ont des tarifs raisonnables.

Quand ce sont de vrais VTC...

Amen le 30/11/2025 à 18:47

C'est maintenant qu'ils s'en aperçoivent , ça fait longtemps que ces gens là ont pris possession de ce métier .
Il faut faire un gros nettoyage en profondeur , ils ne déclarent rien , ils n'ont aucun document à jour , ils ne sont pas en règle .
Avant pour être taxiteur , c'était très compliqué , c'était très règlement , beaucoup abandonnaient
car en plus , l'achat du véhicule était un frein.
Aujourd'hui , du jour au lendemain on devient taxiteur , on roule en super Mercedes et en avant Monique !

rien de surprennent le 30/11/2025 à 18:28

tout le monde le sait les commerçants et les restaurants et vtc et artisans son lez plus grands fraudeurs on se demande pourquoi la France est endettée toujours les mêmes qui ne paie pas

Les fameux taxis qui se croient au dessus du lot en pratiquant des tarifs prohibitif ne seraient donc pas si professionnels qu'ils le disent le 30/11/2025 à 18:25

Vive les VTC, au moins eux ils ont des tarifs raisonnables.

