Près de Lyon : positif au cannabis, un chauffeur VTC oblige son client à payer en espèce

Ce mardi 1er octobre, les gendarmes de Dardilly sont intervenus après qu’un client d’un service VTC ait signalé un comportement suspect de son chauffeur, notamment l'obligation d’un paiement en liquide pour la course. Lors du contrôle du véhicule et du conducteur, les forces de l’ordre ont rapidement décelé plusieurs infractions. Le conducteur a été dépisté positif au cannabis et a été identifié comme exerçant illégalement l’activité de chauffeur VTC.

Le véhicule a immédiatement été immobilisé. Durant la garde à vue du chauffeur, les gendarmes ont relevé pas moins de neuf infractions. Ce dernier a reconnu les faits et une convocation pour comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Lyon lui a été remise.

La Gendarmerie du Rhône rappelle aux usagers des VTC “qu’en tant que client, c'est vous qui faites le choix du mode de paiement, soit par carte bancaire, soit en espèces.”