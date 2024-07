A Lyon, l’inclusion ou non des VTC dans la zone à trafic limité fait débat

Dans le cadre du programme "Presqu’île à vivre d’ici 2023", un point parmi les mille idées qui font débat a ce mercredi été évoqué par le collectif Lyon Mobilité VTC : l’accès des Voitures de Transport avec Chauffeur (VTC) à la Zone à Trafic Limité (ZTL).

Le groupe réunissant chauffeurs VTC et plateformes a ainsi commandé une étude auprès de l'institut Opinions en région sur le sujet, et les résultats sont plutôt tranchés : 84% des Lyonnais réclament l’accès de ces véhicules à la ZTL, sur les 2335 habitants de la métropole interrogés.

Réclamant davantage de dialogue avec la Ville, qui de son côté a indiqué réaliser une "consultation sur les ayants-droits de la ZTL", les protestataires sont soutenus par 93% des 131 commerçants de la Presqu’île interrogés, qui considèrent que cette exclusion pourrait bel et bien impacter leur activité négativement.

Entre personnes à mobilité réduite, dont la plupart utilise les VTC plus souvent que les transports en commun, et sécurité, 77% des interrogés indiquant qu’il s’agit de leur unique possibilité de rentrer en sécurité la nuit, la question des Uber et des Bolt en Presqu’île est une pomme de discorde. La représentante de la première plateforme a par ailleurs indiqué que l’inclusion de ces chauffeurs dans la ZTL "est un choix qui a été fait à Toulouse, Renne et Paris", quand le directeur local de la seconde réplique que "plus d’un tiers de l’activité des chauffeurs VTC est réalisée depuis ou vers la Presqu’île".

Ligués avec les commerçants mécontents, les chauffeurs VTC semblent s’ajouter à la longue liste des réfractaires au plan de piétonnisation de la Presqu’île.

Mise à jour à 18h48 : l'ACIL nous a fait parvenir une demande de précision que nous publions in extenso.

"Nous tenons à exprimer notre préoccupation concernant l’article publié le 10 juillet 2024 par Lyonmag. Cet article, en présentant un point de vue porté par la plateforme Uber, a malheureusement créé une confusion regrettable avec l’identité de notre association, l’ACIL, en utilisant le nom collectif Lyon Mobilité VTC.

Il est crucial de clarifier que notre association locale, l’ACIL, n’est pas affiliée à ce collectif. Nous sommes une entité indépendante qui entretient des relations constructives et productives avec la ville de Lyon et la Métropole de Lyon. Nos échanges réguliers avec ces collectivités portent sur des sujets d’importance pour nos membres et pour la communauté en général.

Cependant, la confusion engendrée par Uber en utilisant le nom Lyon Mobilité VTC a conduit à une situation malheureuse où le comité Presqu’île a été induit en erreur, pensant qu’il échangeait avec notre association lors des ateliers. Nous avons été informés de cette confusion par la municipalité elle-même le 13 juin 2024.

Nous tenons à souligner que nous regrettons profondément qu’une plateforme de mise en relation se permette de parler au nom d’une profession entière. Il est inacceptable que des acteurs externes tentent de s’immiscer dans des discussions qui sont du ressort des professionnels concernés.

La profession VTC, par le biais de l’ACIL, accueille avec sérénité la mise en place de la ZTL par la ville de Lyon ainsi que son intégration dans celle-ci. Nous avons pleinement confiance en l’intelligence collective de l’ensemble des Lyonnais pour mener à bien ce projet et procéder à quelques ajustements techniques. Les VTC sont déjà intégrés aux dispositifs d’apaisement de la Rue du Président Edouard Herriot et des événements « La voie est libre » depuis 2019."