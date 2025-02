Lyon : Les VTC ravis d’être autorisés à circuler dans la future ZTL

La mairie et la Métropole de Lyon ont annoncé ce mercredi 5 février que les Véhicules de Transport avec Chauffeur (VTC) bénéficieront des mêmes droits d’accès que les taxis pour circuler dans la future Zone à Trafic Limité (ZTL) de la Presqu’île, prévue pour juin 2025. Cette décision répond à une demande forte des résidents et des commerçants locaux.

"Nous saluons la décision de la Mairie et de la Métropole de Lyon d’accorder aux VTC les mêmes droits que les taxis pour l’accès à la nouvelle Zone à Trafic Limité. L’inclusion des VTC était une demande forte des résidents et des commerçants de la zone", déclare Uber France.

Selon une étude menée par Lyon Mobilité VTC en juillet 2024, 84 % des habitants et 95 % des commerçants de la Presqu’île souhaitaient que les VTC puissent circuler au sein de la ZTL.

Cette mesure s’ajoute au chapitre du projet « Presqu’île à Vivre », visant à réduire la circulation automobile et à favoriser des modes de transport "plus durables". La ZTL s’étendra de la place des Terreaux à celle de Bellecour et sera accessible uniquement à une liste restreinte de véhicules, incluant désormais les VTC.