"Ne laissez pas mourir la Presqu'île !" : le cri d'alarme du chef lyonnais Fabrice Bonnot

Sur son post, le président de l’association des commerçants du quartier Charité-Bellecour assure que la situation est "alarmante".

Ce mardi 4 février, les écologistes lyonnais ont donné des précisions sur la future ZTL qui chassera les voitures de la Presqu’île dès cet été. La zone se déploiera de la place des Terreaux à celle de Bellecour. Une liste restreinte de véhicules sera dressée pour laisser l’accès à quelques exceptions. Beaucoup de personnes réagissent à cette décision, c’est notamment le cas de Fabrice Bonnot, chef lyonnais.

La Presqu’île "asphyxiée"

Fabrice Bonnot a réagi à cette ZTL sur son compte Facebook. "Une Presqu’île en danger…" C’est ainsi que débute le texte du président de l’association des commerçants du quartier Charité-Bellecour.

"Une situation critique qui met en péril notre centre-ville", précise-t-il. Avec son restaurant Cuisine et Dépendances installé au milieu de la Presqu’île, Fabrice Bonnot craint pour le futur de son établissement, "J’ai vu ce quartier évoluer, s’adapter, se réinventer. Mais aujourd’hui, la situation est inédite et alarmante : la Presqu’île est asphyxiée […] La restauration, pilier de l’identité lyonnaise, est plus que jamais fragilisée".

Dans son post, Fabrice Bonnot appelle à la réaction et fait des demandes, notamment d’avoir des solutions concrètes de stationnement et de transport, avec la mise en place de parkings relais et de navettes gratuites pour fluidifier les flux. "Oui, la ville doit évoluer. Mais pas au prix de l’étranglement économique de son centre-ville ! […] Nous ne pouvons pas rester les bras croisés : il est urgent d’agir !".

Le Lyonnais met en avant le danger pour les restaurants : "Nous, commerçants indépendants, avons des entreprises à faire tourner. Lyon ne peut pas se permettre de perdre son cœur commerçant et gastronomique". Il finit par lancer un appel fort aux décideurs : "ne laissez pas mourir la Presqu’île !"