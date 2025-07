"Nous avons besoin d’un véritable électrochoc. Sans cela, les rideaux baisseront" : Fabrice Bonnot presque en campagne à Lyon ?

La situation "est critique" pour les commerçants lyonnais. C’est ce qu’a décrit Fabrice Bonnot, chef de Cuisine et Dépendances et président de l’association des commerçants du quartier Charité Bellecour dans un communiqué de presse. La situation économique dans la Presqu’île semble être critique pour de nombreux commerçants. Une chute d’activité dramatique a été révélée entre les soldes, l’été fragile, la fréquentation en baisse ou encore la consommation en berne. Certains commerces ont même vu leur chiffre d’affaires baisser de 50%.

Pour le chef qui laisse légèrement planer le doute sur une candidature aux municipales à Lyon, cette baisse d’activité est en partie la conséquence des décisions des élus écologistes. Des décisions qui auraient été menées "sans concertation réelle". Il dénonce également l’absence de mesures de soutien ciblée. "Aucune mesure concrète n’a, à ce jour, été mise en place pour faire face à cette situation. Les commerçants sont livrés à eux-mêmes, alors même qu’ils alertent avec insistance et bonne volonté", a alerté Fabrice Bonnot.

Pierre Oliver également dans le viseur

Mais, le restaurateur ne s’arrête pas aux élus écologistes et décide également de pointer du doigt, sans le nommer, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement. Mercredi 23 juillet matin, ce dernier a reçu la ministre Aurore Bergé à Lyon. "Je déplore profondément que certains élus ne daignent se rendre dans les commerces que lorsqu’une ministre est en visite à Lyon. La proximité ne se décrète pas à l’occasion d’un agenda ministériel : elle se vit au quotidien, par l’écoute la présence et des actions en espérant que cette visite d’aujourd’hui mène à des solutions concrètes et réelles", a-t-il déclaré dans son communiqué.

"Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de discours. Nous avons besoin d’un véritable électrochoc. Sans cela, les rideaux baisseront. Définitivement", conclut Fabrice Bonnot.