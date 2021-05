Lyon : le "Kiosque des chefs solidaires" revient dès ce lundi

Le "Kiosque des chefs solidaires" s’installe jusqu’à vendredi sur la place Antonin Poncet. Comme lors de la première édition, l’opération du chef Fabrice Bonnot par l’intermédiaire de son association "Envie d’un sourire" propose de nouveau aux Lyonnais de se régaler pour la bonne cause.

Le concept reste le même puisque 10 chefs dont 3 nouveaux participants (Grégory Cuilleron, Pascal Nolin et David Cano) vont se relayer durant cinq jours, midi et soir, pour concocter deux menus solidaires dont les profits seront reversés à l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (IHOP) du Centre Léon Bérard.

Pour participer au "Kiosque des chefs solidaire", il faut commander 48h à l’avance sur le www.kiosque-chefs-solidaires.fr et venir retirer sa commande au kiosque entre 10h et 13h et/ou 15h et 18h le jour J en click & collect.

Le prix du menu adulte (entrée, plat, dessert) est de 28,50 euros et celui pour les enfants coûte 14 euros.