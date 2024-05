Jeane Manson hospitalisée à Lyon après une crise cardiaque

Selon son agent, la chanteuse américaine de 73 ans a été victime d'une crise cardiaque alors qu'elle quittait la salle d'audience. Les pompiers du Rhône ont confirmé une "douleur thoracique" qui a nécessité une prise en charge puis une hospitalisation.

Pour rappel, Jeane Manson poursuit la fille de l'acteur Richard Berry pour diffamation. Coline Berry-Rojtman avait accusé son père d'inceste, et Jeane Manson de l'avoir poussée à participer à des jeux sexuels. Elle avait été condamnée en première instance à 2000 euros d'amende, 20 000 euros de dommages et intérêts à verser à l'Américaine et 5000 euros au titre des frais de justice.

La décision en appel tombera le 17 juillet prochain.