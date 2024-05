Gymnase évacué à Lyon : "La défaite morale se double d'une faute politique" selon Jamais sans Toit

Ce mercredi, c'est au tour de Jamais sans Toit de prendre la parole pour tacler la décision du maire écologiste Grégory Doucet et de son adjointe socialiste aux Solidarités Sandrine Runel.

"Certes, l’hébergement d’urgence est une mission qui incombe à l’Etat. Pour autant, toutes les explications du monde ne justifient pas qu’une municipalité qui prétend porter des valeurs humanistes fasse le choix de demander à l’Etat le concours de la force publique pour remettre à la rue en pleine nuit des femmes et des enfants. La défaite morale se double ici d’une faute politique", fustige le collectif, qui procède notamment aux mises à l'abri de familles à la rue dans des écoles.

"Que reste-t-il des engagements que le maire de Lyon a pris devant les lyonnais, les associations et les collectifs de défense de droit au logement et des droits de l’enfant ? En la matière, on ne peut pas se payer de mots sauf à affaiblir grandement l’autorité de la parole publique", poursuit Jamais sans Toit.

Convié par la députée écologiste Marie-Charlotte Garin à renouer le dialogue avec la Ville de Lyon, Jamais sans Toit préfèrerait que les relations entre les collectivités locales et la préfecture se réchauffent pour "travailler de concert pour apporter une solution digne et pérenne aux plus démunis", tout en restant à disposition pour "partager son expérience de terrain afin de construire une solution humaine et adaptée aux besoins de chacun".