Lyon : un gymnase réquisitionné, près de 100 femmes et enfants évacués à la demande de la mairie

Cette fois, c'est le gymnase Louis Chanfray rue Casimir Périer dans le 2e arrondissement de Lyon où près d'une centaine de femmes et enfants ont été mis à l'abri.

Sauf que comme il y a deux semaines pour le gymnase Dargent, la Ville de Lyon a décidé de solliciter l'intervention de la police nationale pour faire évacuer les lieux.

Les personnes démunies ont été reconduites vers la sortie et laissées dehors peu après 20h30.

Pour rappel, le 3 mai dernier, environ 170 personnes avaient fait irruption dans le gymnase Dargent dans le 8e arrondissement puis avaient été évacuées dans la soirée sur demande de la mairie écologiste. Ce qui avait provoqué une vague d'indignation, y compris au sein de la majorité. Plusieurs partis et groupes s'étaient indignés de la situation et avaient réclamé des comptes à Grégory Doucet et son adjointe aux Solidarités Sandrine Runel.

Il semblerait que ce nouvel épisode confirme donc la méthode adoptée par la Ville de Lyon, qui refuse de devoir faire une croix sur un gymnase si elle ne l'a pas décidé elle-même. Pour rappel, la mairie avait réquisitionné le gymnase Gabriel Rosset cet hiver pour y héberger des migrants présumés mineurs.

Dans un communiqué, la mairie de Lyon estime que "les équipements municipaux ne sont pas des solutions pérennes en matière d'hébergement d'urgence" et qu'elle "ne peut assumer seule des obligations en matière d'hébergement d'urgence".

Outre l'Etat, la Ville de Lyon tacle également le collectif Solidarité entre femmes à la rue, qui "emploie aujourd'hui des méthodes d'occupation ciblées d'équipements exclusivement municipaux. Ceci n'est pas acceptable", reprochant aux militants de ne pas avoir accepté la proposition de médiation de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin.

Expulsion en cours des femmes et des enfants. pic.twitter.com/UBenacTgzT — Collectif Solidarité entre Femmes à la rue (@CollectifSfr) May 22, 2024