Lyon : le maire stoppe des travaux à la Guillotière durant le ramadan

Leur demande a été entendue par le maire de Lyon, qui a annoncé stopper une partie des travaux de réaménagement du quartier, et ce durant toute la période de ramadan qui débute ce dimanche.

A Actu Lyon, Grégory Doucet a confirmé l'information lors d'une visite sur place vendredi, afin de permettre aux nombreux musulmans et autres curieux de pouvoir déambuler sereinement à la Guillotière et se rendre plus facilement au marché du ramadan situé place Bahadourian, ou dans les commerces de la rue Paul Bert.

Il s'agit aussi de précautions de sécurité pour les ouvriers et les piétons, afin d'éviter un accident avec un véhicule de chantier.

Les travaux de la rue Paul-Bert reprendront en avril, une fois le ramadan terminé, tandis que les aménagements dans des rues annexes ou éloignées pourront encore être réalisés.

Ce n'est pas la première fois que la Ville de Lyon cède face aux traditions locales de la Guillotière. L'an dernier, elle avait renoncé à s'attaquer au marché du ramadan qu'elle voulait renommer, par souci de laïcité, en "marché des saveurs orientales" avec une obligation de proposer une "cuisine végétale" sur les étals. Aucun candidat ne s'était manifesté lors de l'appel d'offres, et les élus écologistes avaient finalement accepté de confier à nouveau l'organisation du marché à l'association Objectif Quartier Péri qu'elle cherchait pourtant à évincer.