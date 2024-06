"À votre écoute" : la Ville de Lyon donne la parole à ses habitants sur les cimetières

Les enquêtes disponibles sur la plateforme Oyé s’adresse aux usagers mais aussi aux agents municipaux et "permettent d’identifier ce qui fonctionne, tout comme les nécessaires pistes d’amélioration, pour faire évoluer le service public".

Quatre services publics du quotidien ont déjà été évalués grâce à cette démarche, parmi eux l’offre de loisirs extrascolaires, le service des bibliothèque municipales, l’offre périscolaire et les grands parcs de la Ville de Lyon.

Jusqu’au 16 juin prochain, chacun pourra répondre à une enquête concernant les cimetières. Réalisée en collaboration avec un étudiant en thèse de géographie, elle aura pour but de "comprendre les usages et les représentations qu’ils se font des cimetières et comment ils aimeraient les voir évoluer". La Ville s’interroge notamment sur l’entretien des espaces verts et des services à disposition.

"Les cimetières dépassent donc souvent leur seule fonction de recueillement auprès des personnes disparues et se découvrent ainsi comme un lieu de passage", rappelle la Ville de Lyon dans un communiqué.