Non, la Ville de Lyon n'a pas décidé de consacrer 2025 à la Palestine

Une interprétation erronée, démentie par la municipalité. "J'apprends que la mairie de Lyon a décidé que 2025 serait l'année de la Palestine à Lyon. Je souhaiterais savoir qui a voté cette décision et ce qu'en pensent les Lyonnais", a réagi l'avocat Alain Jakubowicz sur X (ex-Twitter).

J’apprends que la @mairielyon a décidé que 2025 serait l’année de la Palestine à Lyon. Je souhaiterais savoir qui a voté cette décision et ce qu’en pensent les lyonnais @Gregorydoucet #notinmyname pic.twitter.com/AjVC89yWAl — Alain Jakubowicz (@JakubowiczA) February 10, 2025

En réalité, il ne s'agit pas d'une décision municipale, mais d'une initiative de Cités Unies France. Celle-ci vise à marquer les 30 ans des accords d'Oslo et de la coopération décentralisée franco-palestinienne, avec des événements culturels organisés dans plusieurs villes françaises.

"La Ville de Lyon, comme d'autres villes, a été sollicitée", précise la municipalité. Les services de la ville ont simplement relayé l'information auprès des associations locales susceptibles de proposer des projets liés à la Palestine, afin de savoir si elles souhaitaient les labéliser "Année de la Palestine".

Alain Jakubowicz n'en reste pas là

Face à la réponse de la ville de Lyon l'avocat lyonnais a décidé de ne pas en rester là. Dans l'après-midi l'ancien président de la Licra a publié un nouveau message sur X : "Puisque la Ville de Lyon dément, je publie le texte de la lettre émise par ses services avec son logo et l’objet suivant : Année de la Palestine 2025- Ville de Lyon. Est-il possible d’être plus clair ?"

Ainsi Alain Jakubowicz a republié cette lettre dans laquelle il est écrit : "Cette année, la Ville de Lyon a décidé de s'inscrire dans une initiative portée par le Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine (RCDP) en lien avec Cités Unies France: L'année de la Palestine 2025. L'objectif est de recenser, accompagner et valoriser les projets de coopération décentralisée franco-palestinienne ainsi que les événements mis en place par les collectivités françaises tout au long de 2025.

A la ville de Lyon, une attention toute particulière sera adressée aux projets en lien avec le territoire palestinien lors de notre prochaine phase d'appel à projet (pour rappel du 31 mars au 25 avril prochain). Nous souhaiterions également mettre en place dans le cadre de cette initiative, en lien avec les associations du territoire lyonnais, des activités culturelles, projections, conférences, concerts et activités sportives. Les projets pourront être labellisés 'Année de la Palestine'."