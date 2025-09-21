Politique

LFI exhorte Grégory Doucet à hisser le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville de Lyon

Qui transgressera les consignes données aux préfectures et hissera un drapeau palestinien sur sa mairie ?

Pour le moment, Grégory Doucet n'a pas donné d'indications sur ce qu'il fera ou non, même s'il a déjà fait installer sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Lyon une banderole appelant au cessez-le-feu à Gaza.

Pour la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi, il n'y a pas de raison de tergiverser. "C'est le moment d'avoir le courage politique de le faire", exhorte-t-elle dans un message directement adressé au maire écologiste de Lyon.

Selon la probable future candidate insoumise aux élections municipales à Lyon, et donc adversaire de Grégory Doucet au 1er tour en mars prochain, hisser le drapeau palestinien serait "un symbole" mais avant tout "un acte politique majeur".

Pour rappel, cet appel à hisser le drapeau palestinien intervient dans le cadre de la reconnaissance par la France de l'Etat palestinien. Mais la justice administrative a rendu plusieurs décisions obligeant des mairies à retirer le drapeau palestinien de leur fronton, au motif que son affichage violerait le principe de neutralité des services publics.

C’est le cas de Malakoff (Hauts-de-Seine), où le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné le retrait du drapeau palestinien placé sur l’hôtel de ville. Des tribunaux administratifs de Besançon, Melun ou Gennevilliers ont également rendu des ordonnances similaires en juin 2025, saisis par le préfet, pour des drapeaux palestiniens juxtaposés aux drapeaux français, souvent accrochés sans autorisation ou consultation.

Aucun rapport le 22/09/2025 à 18:22

Et il a obéit.

ça va faire mâle le 22/09/2025 à 16:31
gracieux69 a écrit le 22/09/2025 à 14h10

Attention le drapeau palestinien n'est pas le nouveau drapeau français. A force de négliger la population française il va y avoir du grabuge. que ces gens rejoignent la Palestine, il semble que ce soit leur patrie

On est la poubelle du monde et on a un président qui s'occupe plus des étrangers que des Français!

stupidement le 22/09/2025 à 16:15
Concrètement ? a écrit le 22/09/2025 à 15h15

Mais encore ?

c'est mentionné

Concrètement ? le 22/09/2025 à 15:15
pas lu de lyon a écrit le 22/09/2025 à 13h03

c'est écrit

Mais encore ?

gracieux69 le 22/09/2025 à 14:10

Attention le drapeau palestinien n'est pas le nouveau drapeau français. A force de négliger la population française il va y avoir du grabuge. que ces gens rejoignent la Palestine, il semble que ce soit leur patrie

ecologie mon amour le 22/09/2025 à 13:52
Heuuu... a écrit le 22/09/2025 à 13h47

Non mais tu peux aller acheter de la viande 100% bio avec des producteurs locaux...l'écologie certe, mais intelligente!

ouais merci je vais pouvoir y aller en critair 5 en plus.

Heuuu... le 22/09/2025 à 13:47
ecologie mon amour a écrit le 22/09/2025 à 11h18

ah zut vous avez raison on peut pas régler tous les pb d'un coup donc autant rien faire.

merci je vais enfin pouvoir manger de la viande pleine d'hormone venue d'un autre hémisphère. hourra!

Non mais tu peux aller acheter de la viande 100% bio avec des producteurs locaux...l'écologie certe, mais intelligente!

Indecent cette video le 22/09/2025 à 13:38

On dirait une joggeuse et pas une pseudo élue .. Le LFI a une politique d’usure comme le Hamas à Gaza..

Alors là le 22/09/2025 à 13:28
Dignitude et droititude dans la Meute a écrit le 22/09/2025 à 10h37

Est-il scandaleux d’acheter sa drogue avec l’argent du Peuple comme le député LFI Andy Kerbrat ?
Est-il scandaleux de dérouiller sa femme, comme le député LFI Adrien Quatennens ?
Est-il scandaleux d'être placé en garde à vue pour propos racistes, comme la fille des deux députés LFI, Raquel Garido et Alexis Corbières ?
Est-il scandaleux d'être placé SIX fois en garde à vue comme l'attaché parlementaire Ritchy Thibault, collaborateur parlementaire de la députée LFI Ersilia Soudais ?
Est-il scandaleux d'être mise en examen pour escroquerie aggravée comme la députée LFI Sophia Chikirou ?
Est-il scandaleux d'être condamné pour "violences" comme le député LFI Sébastien Delogu ?
Est-il scandaleux d'être renvoyé en justice pour avoir accusé À TORT un jeune homme d'être un criminel de guerre, comme le député LFI Thomas Portes ?
Est-il scandaleux d'être condamné à trois mois de prison avec sursis et 8 000 euros d’amende pour "actes d’intimidation", "rébellion et provocation"; comme Jean-Luc, le gourou LFI ?

Vaste question, n'est-il pas, pour "un parti digne et droit dans ses propos et actes" qui donne des leçons à tout le monde ?

ce ne sont plus des casseroles, mais la batterie de cuisine complète 😂😂

pas lu de lyon le 22/09/2025 à 13:03
Vue de Lyon a écrit le 22/09/2025 à 12h31

Se "déculpabiliser" de quoi ? Coupable de quoi ? Pouvez préciser ?

c'est écrit

c'est celui qui dit qui est le 22/09/2025 à 12:41
Smitelle a écrit le 22/09/2025 à 10h41

Bonjour,
L'orthographe et la grammaire ne sont pas de simples notions de fond car elles permettent d'exprimer des idées avec des nuances.
L'appauvrissement des écrits conduit à mettre en avant la médiocrité de pensée.
Cette poudrière (Israël et pays limitrophes), créée et maintenue pendant des dizaines d'années par des puissances colonialistes actuelles ou passées, a été activée avec peut-être des intentions de détourner l'attention trop focalisée sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Malheureusement, Israël se base sur des théories religieuses pour justifier ses exactions depuis des années et cela a nourri les groupes armés typés terroristes comme le Hamas.
Comment ne pas comprendre ce ralliement quand cette population se fait spolier mais comment éteindre l'incendie suite à l'explosion de cette poudrière ?
Il existe dans le monde plusieurs poudrières qui sont utilisées pour consommer de l'armement, régler des comptes, etc.

"L'orthographe et la grammaire ne sont pas de simples notions de fond car elles permettent d'exprimer des idées avec des nuances."
il existe 16 façons phonétiquement correctes d'écrire le mot "fraise". et tout en nuance ce mot désigne 2 choses complétement différentes.

la complexité des écrits rend la compréhension de la pensée difficile.

Vue de Lyon le 22/09/2025 à 12:31
aux trous des fesses a écrit le 22/09/2025 à 12h23

une belle manière de se déculpabiliser de son inaction en raillant l'engagement des autres.

Se "déculpabiliser" de quoi ? Coupable de quoi ? Pouvez préciser ?

c'est celui qui dit qui est le 22/09/2025 à 12:31
excellente journée ! a écrit le 22/09/2025 à 08h56

Depuis longtemps LFI pue !

c'est parce que tu as le nez trop prêt de la bouche

Désolé le 22/09/2025 à 12:30
Une suggestion aux belles z'âmes a écrit le 22/09/2025 à 11h57

Et faire un geste pour les 430 000 morts musulmans du Yémen, y'a personne ?
Et faire un geste pour les 25 millions de musulmans soudanais qui souffrent de la faim et des massacres, qui sont victimes du viol utilisé systématiquement comme arme de guerre, y'a personne ?

Désolé , nous on s'occupe des catholiques qui souffrent à travers le monde .
Ps : Trouve des pays musulmans qui pourraient les aider .

CSC le 22/09/2025 à 12:28
Kassos a écrit le 22/09/2025 à 07h03

C'est le bordel en France. Il n'y a plus rien qui tient debout ou presque et il faudrait aller s'occuper de ce qu'il se passe à l'autre bout de la mer ? Sérieusement, il y a quoi qui cloche dans leur têtes chez ces gens-là ?

y a plus d'immeuble qui tiennent debout en France qu'à gaza
y a plus de magasin d'alimentation debout en France qu'à gaza
...

ce qui cloche dans la tête de ces gens-là? l'empathie, la compassion,
qu'est-ce qui cloche dans la votre qui assistez à une tuerie et qui êtes choqué par un acte symbolique?

aux trous des fesses le 22/09/2025 à 12:23
Une suggestion aux belles z'âmes a écrit le 22/09/2025 à 11h57

Et faire un geste pour les 430 000 morts musulmans du Yémen, y'a personne ?
Et faire un geste pour les 25 millions de musulmans soudanais qui souffrent de la faim et des massacres, qui sont victimes du viol utilisé systématiquement comme arme de guerre, y'a personne ?

une belle manière de se déculpabiliser de son inaction en raillant l'engagement des autres.

pas que le 22/09/2025 à 12:18
renseignez vous a écrit le 22/09/2025 à 09h56

Parce que c’est le drapeau historique du Hamas !

Et le drapeau de la gauche, symbole de violence !

Mannix le 22/09/2025 à 12:18
Une suggestion aux belles z'âmes a écrit le 22/09/2025 à 11h57

Et faire un geste pour les 430 000 morts musulmans du Yémen, y'a personne ?
Et faire un geste pour les 25 millions de musulmans soudanais qui souffrent de la faim et des massacres, qui sont victimes du viol utilisé systématiquement comme arme de guerre, y'a personne ?

Leurs humanités est à géométrie variable , surtout quand il n y a pas de juifs en face !

Vitalis le 22/09/2025 à 12:16
facile a écrit le 22/09/2025 à 11h36

des gens meurent tous les jours

Et le rapport avec le drapeau : prise de conscience ?

Une suggestion aux belles z'âmes le 22/09/2025 à 11:57

Et faire un geste pour les 430 000 morts musulmans du Yémen, y'a personne ?
Et faire un geste pour les 25 millions de musulmans soudanais qui souffrent de la faim et des massacres, qui sont victimes du viol utilisé systématiquement comme arme de guerre, y'a personne ?

plus loin que le bout de tes pieds le 22/09/2025 à 11:44
Droit dans ses bottes a écrit le 22/09/2025 à 11h30

Les seuls drapeaux qui doivent être autorisés en France : le drapeau français et le drapeau européen !

en cas de visite d'un dirigeant étranger?
le 7 octobre pas de drapeau israélien?
pas de drapeau francais à l'étranger le 13 novembre, le 14 juillet?

Leont le 22/09/2025 à 11:41

ils sont amis avec des sauvages, des meurtriers et des terroristes

du poisson le 22/09/2025 à 11:37
Eddy a écrit le 22/09/2025 à 09h28

C’est pas vrai ça personne ne croit plus votre argument LFI est un parti digne et droit dans ses propos et actes vive LFI

Oui, il suffit de voir leurs députés pro-algériens, pro-palestinien 😒 un parti qui ne fais qu'attiser la haine!

facile le 22/09/2025 à 11:36
Vitalis a écrit le 22/09/2025 à 10h56

Je ne comprends pas la notion d'urgence ?

des gens meurent tous les jours

Droit dans ses bottes le 22/09/2025 à 11:34
Raw a écrit le 22/09/2025 à 03h05

Un mot sur les 220000 morts et blessés, la plupart femme er ENFANTS???

La conséquence de toutes les guerres. Et si on parlait des divers génocides de notre monde... Et pourquoi cette population s'est laissé "diriger " par le Hamas ? Une question d'argent peut-être ? Ont-ils été "achetés " ?

Droit dans ses bottes le 22/09/2025 à 11:30

Les seuls drapeaux qui doivent être autorisés en France : le drapeau français et le drapeau européen !

ecologie mon amour le 22/09/2025 à 11:30
Socrate69 a écrit le 22/09/2025 à 07h28

le mot Génocide ne veut strictement plus rien dire.
Ici c'est une guerre asymétrique entre un Etat démocratique et un mouvement terroriste qui se sert d'une population comme bouclier, c'est tout aussi simple que ça.
Des vrais génocides on en voit en cours au Soudan au Congo etc etc mais là par contre personne n'en parle.

surement a cause de Dan Gertler

tu as oublie marine fille de jean marie dans ton post de vendredi

je l'ai fait le 22/09/2025 à 11:28
renseignez vous a écrit le 22/09/2025 à 09h56

Parce que c’est le drapeau historique du Hamas !

et tu mens

voici le drapeau du hamas.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamas#Nom

rien ne va le 22/09/2025 à 11:21
Monpays a écrit le 22/09/2025 à 08h07

Il n'y pas pas de drapeau palestinien , il y a un drapeau Jordanien et un drapeau des révolté arabes contres les ottomans et Gazza n'a pas de drapeau et ce n'est NI une Nation , NI un Etat ! Il faut vider Gaza de ses gazaoui arabo-terroriste et proposer aux Gazaoui arabo-pacifique de devenir israéliens .

nation: Groupe humain assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. ca colle avec les palestiniens.
pres de 150 etat reconnaissent celui de la palestine.
la palestine a un drapeau
et toi en 40 tu étais un collabo-pacifiste ravi de devenir allemand.

ecologie mon amour le 22/09/2025 à 11:18
Smitelle a écrit le 22/09/2025 à 10h46

Ah l'écologie !
Grand débat ?
Mais bon, il va falloir penser à refroidir les serveurs que vous utilisez, augmenter les débits pour vous permettre de regarder des films ou téléphoner accessoirement, augmenter la production d'électricité pour nourrir les batteries électriques, puiser dans les sols pour trouver de la matière à énergie, trouver de l'énergie pour fabriquer plus d'aluminium et d'acier, etc.
Bien complexe tout cela quand on ne comprend que peu les enjeux et la complexité des énergies.
Mais au fait : Pourquoi a-t-on besoin d'autant d'énergie ?

ah zut vous avez raison on peut pas régler tous les pb d'un coup donc autant rien faire.

merci je vais enfin pouvoir manger de la viande pleine d'hormone venue d'un autre hémisphère. hourra!

Chris696969 le 22/09/2025 à 11:16
Coustard a écrit le 22/09/2025 à 10h50

La tour Eiffel a brillé des 2 drapeaux . Il est urgent pour Lyon de démontrer son intérêt pour la paix .

Le drapeau palestinien pour les militants d'extrême gauche est tout sauf un drapeau de paix...

csc le 22/09/2025 à 11:12
Smitelle a écrit le 22/09/2025 à 10h41

Bonjour,
L'orthographe et la grammaire ne sont pas de simples notions de fond car elles permettent d'exprimer des idées avec des nuances.
L'appauvrissement des écrits conduit à mettre en avant la médiocrité de pensée.
Cette poudrière (Israël et pays limitrophes), créée et maintenue pendant des dizaines d'années par des puissances colonialistes actuelles ou passées, a été activée avec peut-être des intentions de détourner l'attention trop focalisée sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Malheureusement, Israël se base sur des théories religieuses pour justifier ses exactions depuis des années et cela a nourri les groupes armés typés terroristes comme le Hamas.
Comment ne pas comprendre ce ralliement quand cette population se fait spolier mais comment éteindre l'incendie suite à l'explosion de cette poudrière ?
Il existe dans le monde plusieurs poudrières qui sont utilisées pour consommer de l'armement, régler des comptes, etc.

les fautes du commentaire ne gênait en rien sa compréhension. s'en tenir à ca nuit au débat

Bertrand kanta le 22/09/2025 à 11:10
renseignez vous a écrit le 22/09/2025 à 09h56

Parce que c’est le drapeau historique du Hamas !

Faites des cours d’histoire monsieur avant de faire des commentaires sur Lyon mag

Vitalis le 22/09/2025 à 10:56
Coustard a écrit le 22/09/2025 à 10h50

La tour Eiffel a brillé des 2 drapeaux . Il est urgent pour Lyon de démontrer son intérêt pour la paix .

Je ne comprends pas la notion d'urgence ?

Coustard le 22/09/2025 à 10:50

La tour Eiffel a brillé des 2 drapeaux . Il est urgent pour Lyon de démontrer son intérêt pour la paix .

Tartampion 404 le 22/09/2025 à 10:46
csc a écrit le 22/09/2025 à 10h16

kan on ce permais de quorijer lé jean on doigt aitre iréprochable sinon on ai ridicule. la procheinne foix abstien toi

privilégier la forme au fond c'est voter pour bardela parce qu'il parle et qu'il est beau.

Vous parlez de ridicule, dans le fond comme dans la forme vous tenez bien votre sujet, on pourrait même dire que vous l'incarnez.

Smitelle le 22/09/2025 à 10:46
ecologie mon amour a écrit le 22/09/2025 à 10h20

un pays ou les droits de l'homme, le droit international et la solidarité ne veulent plus dire grand chose pour ceux dont le seul but est de rouler en voiture pour aller consommer dans les zones commerciales

Ah l'écologie !
Grand débat ?
Mais bon, il va falloir penser à refroidir les serveurs que vous utilisez, augmenter les débits pour vous permettre de regarder des films ou téléphoner accessoirement, augmenter la production d'électricité pour nourrir les batteries électriques, puiser dans les sols pour trouver de la matière à énergie, trouver de l'énergie pour fabriquer plus d'aluminium et d'acier, etc.
Bien complexe tout cela quand on ne comprend que peu les enjeux et la complexité des énergies.
Mais au fait : Pourquoi a-t-on besoin d'autant d'énergie ?

Troll qui peut le 22/09/2025 à 10:42
ecologie mon amour a écrit le 22/09/2025 à 10h20

un pays ou les droits de l'homme, le droit international et la solidarité ne veulent plus dire grand chose pour ceux dont le seul but est de rouler en voiture pour aller consommer dans les zones commerciales

Pas mal le troll sur la mentalité des militants écolos, on a pas mal d'éléments : vision caricaturale, mépris et le sentiment d'être dans le champ du bien en donnant des leçons aux autres....bien vu !

Smitelle le 22/09/2025 à 10:41
csc a écrit le 22/09/2025 à 10h16

kan on ce permais de quorijer lé jean on doigt aitre iréprochable sinon on ai ridicule. la procheinne foix abstien toi

privilégier la forme au fond c'est voter pour bardela parce qu'il parle et qu'il est beau.

Bonjour,
L'orthographe et la grammaire ne sont pas de simples notions de fond car elles permettent d'exprimer des idées avec des nuances.
L'appauvrissement des écrits conduit à mettre en avant la médiocrité de pensée.
Cette poudrière (Israël et pays limitrophes), créée et maintenue pendant des dizaines d'années par des puissances colonialistes actuelles ou passées, a été activée avec peut-être des intentions de détourner l'attention trop focalisée sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Malheureusement, Israël se base sur des théories religieuses pour justifier ses exactions depuis des années et cela a nourri les groupes armés typés terroristes comme le Hamas.
Comment ne pas comprendre ce ralliement quand cette population se fait spolier mais comment éteindre l'incendie suite à l'explosion de cette poudrière ?
Il existe dans le monde plusieurs poudrières qui sont utilisées pour consommer de l'armement, régler des comptes, etc.

aucune legitimité le 22/09/2025 à 10:39

Une reconnaissance qui n’a aucune légitimité, faites par un président qui n’a plus de légitimité 17 pour cent d’opinion favorable et 75 pour cent des français contre cette reconnaissance !

Dignitude et droititude dans la Meute le 22/09/2025 à 10:37
Eddy a écrit le 22/09/2025 à 09h28

C’est pas vrai ça personne ne croit plus votre argument LFI est un parti digne et droit dans ses propos et actes vive LFI

Est-il scandaleux d’acheter sa drogue avec l’argent du Peuple comme le député LFI Andy Kerbrat ?
Est-il scandaleux de dérouiller sa femme, comme le député LFI Adrien Quatennens ?
Est-il scandaleux d'être placé en garde à vue pour propos racistes, comme la fille des deux députés LFI, Raquel Garido et Alexis Corbières ?
Est-il scandaleux d'être placé SIX fois en garde à vue comme l'attaché parlementaire Ritchy Thibault, collaborateur parlementaire de la députée LFI Ersilia Soudais ?
Est-il scandaleux d'être mise en examen pour escroquerie aggravée comme la députée LFI Sophia Chikirou ?
Est-il scandaleux d'être condamné pour "violences" comme le député LFI Sébastien Delogu ?
Est-il scandaleux d'être renvoyé en justice pour avoir accusé À TORT un jeune homme d'être un criminel de guerre, comme le député LFI Thomas Portes ?
Est-il scandaleux d'être condamné à trois mois de prison avec sursis et 8 000 euros d’amende pour "actes d’intimidation", "rébellion et provocation"; comme Jean-Luc, le gourou LFI ?

Vaste question, n'est-il pas, pour "un parti digne et droit dans ses propos et actes" qui donne des leçons à tout le monde ?

ecologie mon amour le 22/09/2025 à 10:20
Qu’est devenue la France ? a écrit le 21/09/2025 à 22h57

Demain grâce à Macron et à la couardise de nos dirigeants le terrorisme islamiste aura encore franchi une étape. Le drapeau français ne représente hélas plus rien et on vous agresse si vous osez en brandir un !

un pays ou les droits de l'homme, le droit international et la solidarité ne veulent plus dire grand chose pour ceux dont le seul but est de rouler en voiture pour aller consommer dans les zones commerciales

csc le 22/09/2025 à 10:16
aînesse décapée a écrit le 21/09/2025 à 17h48

Je ne sais pas si le français est votre langue maternelle.
Mais voici votre texte avec les corrections entre parenthèses. Ca me faisait mal aux yeux.

Maintenant, passons des paroles aux actes. Il faut des sanctions contre le gouvernement génocidaire de Netanyahou et contre les Franco-Israéliens qui on(t) participer(é) aux génocide(s) dans l armée israélien(ne) et attaquer en justice tout(es) les personne qui finances(nt) l armée israélien(ne) directement ou indirectement(.) vive(Vive) la résistance du peuple palestinien (!)

kan on ce permais de quorijer lé jean on doigt aitre iréprochable sinon on ai ridicule. la procheinne foix abstien toi

privilégier la forme au fond c'est voter pour bardela parce qu'il parle et qu'il est beau.

Karl pépère le 22/09/2025 à 10:12
Bertrand kanta a écrit le 22/09/2025 à 08h56

On a déjà hissé plusieurs fois le drapeau ukrainien et le drapeau israélien alors la question est : pourquoi ne peut-on pas hisser le drapeau palestinien ?

Toutes les mairies qui hissent un drapeau palestinien on fait la même chose avec un drapeau israélien ?

renseignez vous le 22/09/2025 à 09:56
Bertrand kanta a écrit le 22/09/2025 à 08h56

On a déjà hissé plusieurs fois le drapeau ukrainien et le drapeau israélien alors la question est : pourquoi ne peut-on pas hisser le drapeau palestinien ?

Parce que c’est le drapeau historique du Hamas !

AntiLFI le 22/09/2025 à 09:54
Eddy a écrit le 22/09/2025 à 09h28

C’est pas vrai ça personne ne croit plus votre argument LFI est un parti digne et droit dans ses propos et actes vive LFI

Il faut faire barrage à LFI. Les lyonnais seront au rdv.

Mdr ! le 22/09/2025 à 09:45
oui-oui a écrit le 22/09/2025 à 03h15

Il n' y a pas de génocide. Parler de « génocide » à Gaza est une erreur majeure, et un abus de langage qui, au fond, vise à délégitimer Israël en renvoyant contre lui le crime dont il a été victime.

Le terme a été inventé par Raphaël Lemkin après la Shoah, avec une définition claire : l’intention d’exterminer un peuple tout entier. Oui, on peut parler de « génocide » pour la Shoah, pour les Arméniens en 1915, pour les Hereros et Namas exterminés par l’Allemagne coloniale, pour les Tutsis au Rwanda en 1994.

Mais à Gaza ? Non. Israël n’a jamais eu l’intention d’anéantir le peuple palestinien. Il en aurait les moyens, et ne l’a pas fait. Ce qui se déroule, c’est une guerre — atroce, sanglante, dévastatrice — entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre 2023 par un massacre qui a frappé les populations israéliennes.

Et on est bien avancé. Ce n'est pas un génocide, alors ça va..

Il y a plus de 100 ans que ça tourne au vinaigre. Alors fixer sur le 7 octobre (20)23, c'est comme regarder une série à partir de l'épisode 8 de la saison 5, forcément on ne comprend pas tout.. ce n'est déjà pas évident en connaissant toute l'histoire.

En (19)23, 1OO ans et 1 semaine avant le 7 octobre, débute le mandat britannique sur la Palestine, des affrontements ont déjà eu lieu.. mais là on dit "nationalistes arabes/juifs sionistes".
Encore mieux, en 47 l'ONU vote le plan de partage, le lendemain commence le conflit, mais là on dit "guerre civile".
Moins d'un an plus tard, en 48 le mandat britannique prend fin, le lendemain la guerre débute, là on dit "guerre israélo-arabe".
Etc.. jusqu'aujourd'hui, on dit "Hamas/Israël".

Manifestement, le plan de table a changé en déplaçant la dénomination religieuse.
L'art de jouer sur les mots..
"Keffieh Vs kippa", non ce n'est pas la semaine de la mode. "Halal Vs kascher", on n'est pas aux Bocuses d'or non plus.

Ca reste une guerre de religion entre deux factions d'illuminés.
Il faut tous les envoyer en Israël, enfin en Palestine.. olala, euh.. au "Proche-Orient", ou "31° 47′ 00″ nord, 35° 13′ 00″ est" ça ne choque personne c'est bon ?.. et ils choisiront leur camp là bas.

Homa le 22/09/2025 à 09:35
Raw a écrit le 22/09/2025 à 03h05

Un mot sur les 220000 morts et blessés, la plupart femme er ENFANTS???

Enfin une réponse ferme au terrorisme, pas comme en France où on permet à ceux qui ont lâchement tué des innocents de se marier et d'avoir des enfants en prison. A gaza, ceux qui meurent soutiennent et cachent les terroristes du Hamas parmi eux. Ils jouent, ils perdent.

GLOUGLOU 1ER le 22/09/2025 à 09:32

Nous sommes en période électorale pour les municipales et la manœuvre politicienne de cette "BIP" est particulièrement écœurante .Faire ingérence dans la politique locale en profitant d'un problème auquel elle n'apportera aucune solution est littéralement du foutage de gueule. Les Lyonnais avons assez de problème dans la situation actuelle sans avoir a subir de genre de manipulation.

Eddy le 22/09/2025 à 09:28
excellente journée ! a écrit le 22/09/2025 à 08h56

Depuis longtemps LFI pue !

C’est pas vrai ça personne ne croit plus votre argument LFI est un parti digne et droit dans ses propos et actes vive LFI

