Bâche Aulas-Lacombe installée à Lyon : la mairie saisit le procureur de la République

L'entourage du candidat à la mairie jure ne pas être mêlé à cette opération, d'autant que le message "A Lyon, seul (sic) la pelouse de Gerland est verte... Et on marche dessus !" fait polémique.

La Ville de Lyon annonce ce mercredi avoir procédé à un signalement auprès du procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Le groupe les Écologistes avait déjà annoncé avoir saisi la commission des comptes de campagne à ce sujet.

Dans un communiqué, la municipalité écologiste "rappelle que la communication dans l'espace public doit respecter les lois et règlements en vigueur et notamment ceux édictés en période pré-électorale". Une manière de laisser entendre que c'est bien Jean-Michel Aulas qui a commandité l'installation de la bâche.

La Ville estime qu'en plus, l'installation "constitue une infraction" au règlement local de publicité de la Métropole de Lyon.