Bâche Aulas-Lacombe installée à Lyon : la mairie saisit le procureur de la République

Qui a installé la bâche à l'effigie de Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe ce lundi sur la façade de 6e Sens Immobilier à Lyon ?

L'entourage du candidat à la mairie jure ne pas être mêlé à cette opération, d'autant que le message "A Lyon, seul (sic) la pelouse de Gerland est verte... Et on marche dessus !" fait polémique.

La Ville de Lyon annonce ce mercredi avoir procédé à un signalement auprès du procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Le groupe les Écologistes avait déjà annoncé avoir saisi la commission des comptes de campagne à ce sujet.

Dans un communiqué, la municipalité écologiste "rappelle que la communication dans l'espace public doit respecter les lois et règlements en vigueur et notamment ceux édictés en période pré-électorale". Une manière de laisser entendre que c'est bien Jean-Michel Aulas qui a commandité l'installation de la bâche.

La Ville estime qu'en plus, l'installation "constitue une infraction" au règlement local de publicité de la Métropole de Lyon.

Jean-Michel Aulas

ville de lyon

lxhu le 22/10/2025 à 19:26

ils deviennent fébriles nos escrogistes ! ils se passent tous les jours des choses tellement plus embarrassantes dans les rue de lyon….

Lyon2026revient le 22/10/2025 à 19:23
raslebol69 a écrit le 22/10/2025 à 18h11

L'équipe municipale est bien mauvaise joueuse.

Exact, comme le disait un intervenant "quand tu en es a porter plainte contre une bâche, t as déjà perdu le match......"
Les ouins ouins fatiguent le lyonnais, vivement 2026 qu on les renvoient loin, mais vraiment très loin........qu enfin on rigole comme notre vrai Guignol..🤣,

Scandale le 22/10/2025 à 18:56

En même temps, le procureur devrait enquêter sur celui qui a eu l’idée de poser des ombrieres à Bellecour !
c’est tellement moche !
on croirait que c’est une aire de gens du voyage …. dans un périmètre historique classé!!!

JPP le 22/10/2025 à 18:53

L'affaire est déjà pliée : le p'tit Oliver a fait campagne pendant le dernier conseil municipal.
C'est interdit
Si ils perde les Verts feront 1 recours là dessus.
Et ils gagneront sur tapis vert.
A Lyon nous avons la droite la plus bête du monde... et ça dure...

Ecolo le 22/10/2025 à 18:52

Ils vont finir leur mandat en effaçant tous les murs peints de Lyon..Car il déteste l'histoire de Lyon.

Front sanitaire 2026 le 22/10/2025 à 18:52

Et quand c'est la tronche de Bernard affichée en grand format et même sur les abribus ? Le tout payé par les contribuables.....la pollution visuelle et la propagande et campagne permanente ? Les petits roquets verts ne jappent pas ?

licorne69 le 22/10/2025 à 18:38

les écologistes commence à flipper pour les prochaines élections . vivement qu’on les fasse sortir de Lyon 🤞🤞🤞🤞✊✊✊

Caparicci le 22/10/2025 à 18:35

Quelle belle banderole !
Aulas et Lacombe 2 lyonnais qui ont marqué la ville bravo
Aulas doit être notre nouveau Maire

Alcofribas le 22/10/2025 à 18:30

Je ne me souviens pas de telles manifestations de vertueuse indignation quand les abords de ce même immeuble ont été saccagés lors de la dernière émeute.
Toutes les vitrines de "Sixième Sens" ayant été fracassées, cette entreprise est partie…

raslebol69 le 22/10/2025 à 18:11

L'équipe municipale est bien mauvaise joueuse.

Ex Précisions le 22/10/2025 à 18:05

C'est bizarre je ne pense pas que ce soit Aulas, ou alors s'il commence des enfantillages comme çà contre ses adversaires politiques il va vite se faire moucher avant les élections...

DIASSA le 22/10/2025 à 17:50
mdr 69 a écrit le 22/10/2025 à 17h38

Faute de gagner les élections sur leurs idées, ils vont tenter d'abattre leur adversaire via les tribunaux. Pratique habituelle depuis quelques années...

C'est la preuve de la fébrilité et du manque de confiance des équipes à l'hôtel de Ville

Faut arrêter de décoXner le 22/10/2025 à 17:50
bob a écrit le 22/10/2025 à 17h02

Il ne faut pas beaucoup d’incidents de ce type pour invalider des élections si leur résultat est tangent. Le jugement n’a pas besoin d’intervenir avant les élections. Sinon personne ne respecterait le code électoral.

Une action pleine d'humour, isolée, à 5 mois du scrutin...

Sans compter que l'écart de voix ne sera en rien tangent !

mdr 69 le 22/10/2025 à 17:38

Faute de gagner les élections sur leurs idées, ils vont tenter d'abattre leur adversaire via les tribunaux. Pratique habituelle depuis quelques années...

@bob le CM le 22/10/2025 à 17:38
bob a écrit le 22/10/2025 à 17h02

Il ne faut pas beaucoup d’incidents de ce type pour invalider des élections si leur résultat est tangent. Le jugement n’a pas besoin d’intervenir avant les élections. Sinon personne ne respecterait le code électoral.

Sauf que sans jugement vous aurez bien du mal à démontrer d'une part que le candidat a été l'instigateur de cette communication, d'autre part qu'elle lui a été directement bénéfique.

Bref, encore de l'argent public dépensé inutilement en procédures stériles. En avril tout cela sera tiré au clair.

Néné2 le 22/10/2025 à 17:32

Valentin Lungenstrass dit " Cette bâche installée sur un immeuble en travaux quai Claude Bernard est une pollution visuelle"
On pourrait dire la même chose de la place Bellecour ?

MDR le 22/10/2025 à 17:10

Les procureurs n’ont que ça a faire, s’occuper des petits verts de rage qui n’ont aucun sens de l’humour, franchement c’est hilarant "A Lyon, seul (sic) la pelouse de Gerland est verte... Et on marche dessus !" si on n’a plus le droit de marcher sur les pelouses. Les ecolos nous font une crise de parano, quand on a que des anathèmes depuis 30 ans type extreme droite, fachos racistes,pollueurs, gueux, on finit par judiciariser par manque d’arguments et de hauteur d’esprit. 40 ans de paresse intellectuelle ça laisse des traces.

bob le 22/10/2025 à 17:02
Ils s'enfoncent a écrit le 22/10/2025 à 16h51

Plus ils toucheront au duo Aulas-Lacombe, plus ils dégringoler ont dans les sondages.

En plus, leur plainte n'a aucune chance d'aboutir d'ici les élections, donc c'est uniquement de la com

Il ne faut pas beaucoup d’incidents de ce type pour invalider des élections si leur résultat est tangent. Le jugement n’a pas besoin d’intervenir avant les élections. Sinon personne ne respecterait le code électoral.

moi le 22/10/2025 à 16:57

ils n ont vraiment que ça a foutre, ça va durer combien de temps tout ce foin pour une banderole??? la politique dans toute sa splendeur et après on s ettone que les français vote de moins en moins...

Ils s'enfoncent le 22/10/2025 à 16:51

Plus ils toucheront au duo Aulas-Lacombe, plus ils dégringoler ont dans les sondages.

En plus, leur plainte n'a aucune chance d'aboutir d'ici les élections, donc c'est uniquement de la com

