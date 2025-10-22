Bâche Aulas-Lacombe installée à Lyon : la mairie saisit le procureur de la République

L'entourage du candidat à la mairie jure ne pas être mêlé à cette opération, d'autant que le message "A Lyon, seul (sic) la pelouse de Gerland est verte... Et on marche dessus !" fait polémique.
La Ville de Lyon annonce ce mercredi avoir procédé à un signalement auprès du procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Le groupe les Écologistes avait déjà annoncé avoir saisi la commission des comptes de campagne à ce sujet.
Dans un communiqué, la municipalité écologiste "rappelle que la communication dans l'espace public doit respecter les lois et règlements en vigueur et notamment ceux édictés en période pré-électorale". Une manière de laisser entendre que c'est bien Jean-Michel Aulas qui a commandité l'installation de la bâche.
La Ville estime qu'en plus, l'installation "constitue une infraction" au règlement local de publicité de la Métropole de Lyon.
"Marcher sur l'adversaire", vraiment ?— Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) October 20, 2025
Enfreindre bis repetita les règles électorales pour vaincre, vraiment ?
Cette bâche installée sur un immeuble en travaux quai Claude Bernard est une pollution visuelle et un objet contraire aux règles électorales, elle doit être supprimée. pic.twitter.com/J7fjOGW5Lm
ils deviennent fébriles nos escrogistes ! ils se passent tous les jours des choses tellement plus embarrassantes dans les rue de lyon….Signaler Répondre
Exact, comme le disait un intervenant "quand tu en es a porter plainte contre une bâche, t as déjà perdu le match......"Signaler Répondre
Les ouins ouins fatiguent le lyonnais, vivement 2026 qu on les renvoient loin, mais vraiment très loin........qu enfin on rigole comme notre vrai Guignol..🤣,
En même temps, le procureur devrait enquêter sur celui qui a eu l’idée de poser des ombrieres à Bellecour !Signaler Répondre
c’est tellement moche !
on croirait que c’est une aire de gens du voyage …. dans un périmètre historique classé!!!
L'affaire est déjà pliée : le p'tit Oliver a fait campagne pendant le dernier conseil municipal.Signaler Répondre
C'est interdit
Si ils perde les Verts feront 1 recours là dessus.
Et ils gagneront sur tapis vert.
A Lyon nous avons la droite la plus bête du monde... et ça dure...
Ils vont finir leur mandat en effaçant tous les murs peints de Lyon..Car il déteste l'histoire de Lyon.Signaler Répondre
Et quand c'est la tronche de Bernard affichée en grand format et même sur les abribus ? Le tout payé par les contribuables.....la pollution visuelle et la propagande et campagne permanente ? Les petits roquets verts ne jappent pas ?Signaler Répondre
les écologistes commence à flipper pour les prochaines élections . vivement qu’on les fasse sortir de Lyon 🤞🤞🤞🤞✊✊✊Signaler Répondre
Quelle belle banderole !Signaler Répondre
Aulas et Lacombe 2 lyonnais qui ont marqué la ville bravo
Aulas doit être notre nouveau Maire
Je ne me souviens pas de telles manifestations de vertueuse indignation quand les abords de ce même immeuble ont été saccagés lors de la dernière émeute.Signaler Répondre
Toutes les vitrines de "Sixième Sens" ayant été fracassées, cette entreprise est partie…
L'équipe municipale est bien mauvaise joueuse.Signaler Répondre
C'est bizarre je ne pense pas que ce soit Aulas, ou alors s'il commence des enfantillages comme çà contre ses adversaires politiques il va vite se faire moucher avant les élections...Signaler Répondre
C'est la preuve de la fébrilité et du manque de confiance des équipes à l'hôtel de VilleSignaler Répondre
Une action pleine d'humour, isolée, à 5 mois du scrutin...Signaler Répondre
Sans compter que l'écart de voix ne sera en rien tangent !
Faute de gagner les élections sur leurs idées, ils vont tenter d'abattre leur adversaire via les tribunaux. Pratique habituelle depuis quelques années...Signaler Répondre
Sauf que sans jugement vous aurez bien du mal à démontrer d'une part que le candidat a été l'instigateur de cette communication, d'autre part qu'elle lui a été directement bénéfique.Signaler Répondre
Bref, encore de l'argent public dépensé inutilement en procédures stériles. En avril tout cela sera tiré au clair.
Valentin Lungenstrass dit " Cette bâche installée sur un immeuble en travaux quai Claude Bernard est une pollution visuelle"Signaler Répondre
On pourrait dire la même chose de la place Bellecour ?
Les procureurs n’ont que ça a faire, s’occuper des petits verts de rage qui n’ont aucun sens de l’humour, franchement c’est hilarant "A Lyon, seul (sic) la pelouse de Gerland est verte... Et on marche dessus !" si on n’a plus le droit de marcher sur les pelouses. Les ecolos nous font une crise de parano, quand on a que des anathèmes depuis 30 ans type extreme droite, fachos racistes,pollueurs, gueux, on finit par judiciariser par manque d’arguments et de hauteur d’esprit. 40 ans de paresse intellectuelle ça laisse des traces.Signaler Répondre
Il ne faut pas beaucoup d’incidents de ce type pour invalider des élections si leur résultat est tangent. Le jugement n’a pas besoin d’intervenir avant les élections. Sinon personne ne respecterait le code électoral.Signaler Répondre
ils n ont vraiment que ça a foutre, ça va durer combien de temps tout ce foin pour une banderole??? la politique dans toute sa splendeur et après on s ettone que les français vote de moins en moins...Signaler Répondre
Plus ils toucheront au duo Aulas-Lacombe, plus ils dégringoler ont dans les sondages.Signaler Répondre
En plus, leur plainte n'a aucune chance d'aboutir d'ici les élections, donc c'est uniquement de la com