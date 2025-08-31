Mémorial de la Shoah vandalisé à Lyon : le tag effacé par la mairie avant de prévenir la police, l'enquête compromise ?

Et pour une fois que les services de la Ville agissent promptement pour en effacer un, cela compromet le travail de la police nationale.

C'est un nouveau couac à mettre à l'actif des Verts, qui pensaient probablement bien faire en enlevant le plus vite possible le tag "Free Gaza" réalisé ce week-end sur la stèle du Mémorial de la Shoah situé place Carnot dans le 2e arrondissement.

Sauf qu'à aucun moment, la police n'a été sollicitée ou prévenue pour cet acte malveillant. Ce n'est que lorsque le maire Grégory Doucet a réagi dans un communiqué samedi soir que l'information est arrivée jusqu'aux oreilles des forces de l'ordre.

Dans sa réaction, l'édile lyonnais promettait pourtant que "les auteurs seront recherchés et poursuivis". Un voeu pieux donc.

Car arrivés sur place après tout le monde, les enquêteurs n'ont pu que constater que la stèle avait été déjà nettoyée par la Ville. De quoi leur compliquer la tâche puisque les premières constatations, parfois décisives, étaient rendues impossibles.

L'exploitation de la vidéoprotection de la place Carnot permettra peut-être de retrouver l'auteur de ce tag.