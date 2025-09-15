Lyon 8e : des tags antisémites découverts sur un panneau publicitaire d'une prépa

Des tags antisémites ont été découverts ce lundi 15 septembre sur un panneau publicitaire situé avenue Rockefeller, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Sur les photos , on peut voir que le support de l’Académie 2A, une prépa santé privée, a été recouvert d’étoiles de David peintes en noir, accompagnées du mot "voleur."

Gérald Avakian, adjoint au maire du 6e arrondissement de Lyon et directeur de l'établissement concernée, a dénoncé ces dégradations sur X :

"Des tags antisémites ont été découverts sur le panneau de l’une des sociétés dont je suis le directeur dans le 8ᵉ ardt de Lyon. Une haine inacceptable qui n’a pas sa place dans notre République."

L’Académie 2A se présente comme une "prépa santé innovante à Lyon," accompagnant les élèves de la seconde à la terminale ainsi que les étudiants en PASS et LAS.