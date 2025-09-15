Lyon 8e : des tags antisémites découverts sur un panneau publicitaire d'une prépa

Des tags antisémites ont été découverts ce lundi 15 septembre sur un panneau publicitaire situé avenue Rockefeller, dans le 8e arrondissement de Lyon.
Sur les photos , on peut voir que le support de l’Académie 2A, une prépa santé privée, a été recouvert d’étoiles de David peintes en noir, accompagnées du mot "voleur."
Gérald Avakian, adjoint au maire du 6e arrondissement de Lyon et directeur de l'établissement concernée, a dénoncé ces dégradations sur X :
"Des tags antisémites ont été découverts sur le panneau de l’une des sociétés dont je suis le directeur dans le 8ᵉ ardt de Lyon. Une haine inacceptable qui n’a pas sa place dans notre République."
L’Académie 2A se présente comme une "prépa santé innovante à Lyon," accompagnant les élèves de la seconde à la terminale ainsi que les étudiants en PASS et LAS.
Des tags antisémites ont été découverts sur le panneau de l’une des sociétés dont je suis le directeur dans le 8ᵉ ardt de #lyon .Une haine inacceptable qui n’a pas sa place dans notre République. #antisemitisme— gerald AVAKIAN (@AVAKIANGerald) September 15, 2025
@leprogreslyon @lyonmag @BFMLyon @actufr_lyon @LyonPeople pic.twitter.com/K58iAJ95mU
Encore un crétin qui se croit malin...Signaler Répondre
C'est tout à fait gauchiste et vous avez le culot de dire que ça vient de la droite. Venez près de chez moi, de nombreux panneaux routiers recouverts d'étiquettes LFI. Quant à l'extrême droite, elle ne progresse pas, elle est largement devant vous.Signaler Répondre
Aujourd’hui ce n’est pas l’extrême droite mais bien la gauche de plus en plus islamisée qui est responsable de l’anti sémitisme !Signaler Répondre
Les enfants ne sont les pas les parents ou grands parents . Prenez le cas Doudou avec des parents dans le pétrole et la banque , c'est super écolo le mélange.Signaler Répondre
Arrête le thé vert tu te sentira mieuxSignaler Répondre
Les grands penseurs ce sont , entre autres , les patrons de la Ruhr qui ont financés l 'extréme droite allemande . Lisez ou relisez Chapoutot sur l 'extréme centre , comment pendant deux décennies un milliardaire d 'extréme droite à chauffer à blanc les allemands contre les juifs , en ayant racheté la moitiéSignaler Répondre
de la presse.
Maintenant ce ne sont plus les juifs les bouc émissaires mais les arabes .
Le petit fils de rabbin, Karl Marx , antisémite mais c 'est bien sur .
Aussi vraisemblable qu 'un pape sur trois croit en votre dieu mais ne pratique pas .
l'ingérence étrangère en France est trop flagrante le nombre des faits divers ou la main des russes et des israéliens sont impliquerSignaler Répondre
Rien à ajouter.Signaler Répondre
Sérieux ?Signaler Répondre
Des actes qui nous rappelle les heures sombres des années 40! Cette fois c’est l’extrême gauche, les islamogauchistes responsable de cette montée antisemite avec la complicité de toute la gauche.Signaler Répondre
Bah si cette haine n'a pas sa place, faudrait peut être arrêter de l'importer.Signaler Répondre
Ce qu'on peut dire aujourd'hui pour être clair c'est la levée du voile sur l'imposture de nos gens de gauche. A moins sur les alliances politiques et les propos on est maintenant totalement au courant que cette "vague" d'antisémitisme dont on connait parfaitement les origines est soutenue par la sphère de gauche.Signaler Répondre
Voir la situation catastrophique en Espagne, ou ce sont en ce moment les partis de gauche qui font des chasses au juifs (on ne reprendra pas les paroles du 1er ministre ou l'affaire des enfants français dans un avion).
On a un Olivier Faure qui vient de se "vendre" , un Hollande (ancien Président) qui valide une future alliance avec LFI.
Ses même gens qui a une époque ancienne dénonçaient (à juste raison un jean marie Le Pen) font x100 x 1000 pire car ils favorisent les "actes" au delà de la parole.
Pendant ce temps des partis du centre qui restent "mou" et cette mollesse n'est que basé sur un but électoral (et pas la petite musique d'une peur de la rue arabe).
Tout le monde s'étonne? on s'étonne que si on ne connait pas l'Histoire, mais en effet l'histoire a été mal enseignée, dans l'éducation on ne dit jamais qu'il y a eu et il y a un antisémitisme très puissant à gauche (Marx était antisémite), on ne dit pas qu'ils y a des très grands penseurs de gauche dans l'origine du fascisme et et nazisme. Pourquoi avoir gommé ses données dans les enseignements?
Qu'en dirait l'inspecteur Columbo ??Signaler Répondre
Ce genre de graffiti antisémite peut être l'oeuvre d'un gremlin de quartier de 14 ans, ou bien l'œuvre d'un gogol de 55 ans adhérent au Parti de la France de Karl Lang ou a Reconquête (accessoirement, le gogol de 55 ans sera un habitué du forum LyonMag, ça va sans le dire)
Statistiquement, c'est du 50/50
N'avez-vous pas remarqué que plus l'extrême droite progresse plus ces incidents se répètent, comme les tags anti LFI également.Signaler Répondre