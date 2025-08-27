Lyon : Grégory Doucet annonce la plantation d’un arbre en mémoire d’Ilan Halimi

Politique

L’appel lancé par Alain Jakubowicz et relayé par Jean-Michel Aulas a trouvé un écho à l’Hôtel de Ville. Le maire de Lyon Grégory Doucet a finalement annoncé la plantation d’un arbre en mémoire d’Ilan Halimi.

Après plusieurs jours d’attente et de réactions politiques, le maire de Lyon Grégory Doucet a annoncé ce mercredi 27 août la plantation d’un arbre en hommage à Ilan Halimi, assassiné en 2006 parce que juif par le "gang des barbares." L’arbre sera installé au square Jussieu, dans le 3ᵉ arrondissement, "à proximité de l’arbre de la République et de la plaque en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard."

L’initiative est née après l’abattage, dans la nuit du 13 au 14 août, de l’arbre planté en mémoire d’Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. Face à cet acte, Alain Jakubowicz, avocat et président d’honneur de la Licra, a lancé un appel à tous les maires de France : planter un arbre dans chaque commune pour perpétuer la mémoire du jeune homme, assassiné en 2006 parce que juif. Pour l’avocat lyonnais, ce geste symbolique devait marquer un refus collectif de l’oubli et de la haine.

Ainsi, dans une déclaration solennelle, Grégory Doucet a affirmé : "L’antisémitisme tue. L’antisémitisme blesse. L’antisémitisme profane. […] En 2025, certains ont cru pouvoir effacer son souvenir en abattant un arbre. Mais derrière un arbre qui tombe, c’est toute une forêt qui peut se lever. C’est pourquoi j’ai pris la décision de planter à Lyon un arbre en mémoire d’Ilan Halimi."

Cette annonce intervient après plusieurs interpellations publiques. Le 20 août, Jean-Michel Aulas, probable candidat à la mairie de Lyon en 2026, déclarait : "Planter un arbre, c’est croire en l’avenir et refuser la haine comme l’oubli. […] Parce que l’antisémitisme est une insulte à la République et une blessure à l’âme de Lyon, terre de mémoire, de résistance et de fraternité."

Un soutien immédiatement salué par Alain Jakubowicz, président d’honneur de la Licra, qui n’avait pas manqué de pointer le silence du maire écologiste : Voyons ce que fera et, je le crains, ce que ne fera pas Grégory Doucet. Dans ce cas qui mieux que notre futur Maire pour en prendre l’initiative ? Yes we can ! " Quelques jours plus tard, il ajoutait : "Silence radio du côté de l’hôtel de ville de Lyon. Prenez l’initiative Jean-Michel. Il est temps de rendre son honneur à notre ville, capitale de la résistance."

Face à ces appels répétés, Grégory Doucet a donc pris position. Reste à savoir si sa décision avait été anticipée ou si elle a été précipitée par la pression politique exercée ces derniers jours.

42 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
bleucerise le 27/08/2025 à 15:29

Vivement les 15 et 22 mars qu'on puisse planter un arbre pour monsieur Halimi avec des élus sincères .

Signaler Répondre
avatar
Bataklan le 27/08/2025 à 15:26
Bertrand Kanta a écrit le 27/08/2025 à 11h27

Très bonne idée mais c’est quand qu’on va planter des arbres pour les enfants de Gaza victime d’un massacre odieux et d’un genocide ?

Il faudra commencer par les victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis qui ont fait état de 130 morts et de 350 blessés ...

Signaler Répondre
avatar
bleucerise le 27/08/2025 à 15:24

Réélus ?
La place Bellecour devrait vite s'appeler place Rima Hassan.
Ce serait la continuité de la logique de nos pingouins verts ( verts comme la couleur de certains drapeaux qui peuvent leurs rapporter des votes) C'est pas trop pour l'écologie, le vert, c'est surtout pour l'élection.

Signaler Répondre
avatar
Pastèques le 27/08/2025 à 15:09

A l'approche des élections, ça sent la récup à mort ce "nouveau" dossier

Signaler Répondre
avatar
Je suis pas le 27/08/2025 à 14:59
roco a écrit le 27/08/2025 à 13h20

je suggère vivement la plantation d un arbre des 2026 en mémoire de Grégory Doucet plutôt que le nom d une place ou d une rue !

d'accord plutôt des toilettes publiques dans lesquelles les lyonnais viendront lui dirent merci.

Signaler Répondre
avatar
Manque de sincérité le 27/08/2025 à 14:56

Doucet qui nous fait le coup de l'antisémitisme, je n'y crois pas une seconde.

Ça pue la récupération politique.

Signaler Répondre
avatar
Karl pépère le 27/08/2025 à 14:22
Bertrand Kanta a écrit le 27/08/2025 à 11h27

Très bonne idée mais c’est quand qu’on va planter des arbres pour les enfants de Gaza victime d’un massacre odieux et d’un genocide ?

Faut demander cela du coté de Gaza, car cela concerne Gaza et non la France "c’est quand qu’on".

Signaler Répondre
avatar
leselectionsapprochent le 27/08/2025 à 14:09

Ce n’est pas crédible de votre part quand on connaît vos points de vue et votre amitié avec LFI

Signaler Répondre
avatar
Jack001 le 27/08/2025 à 13:47
Bertrand Kanta a écrit le 27/08/2025 à 11h27

Très bonne idée mais c’est quand qu’on va planter des arbres pour les enfants de Gaza victime d’un massacre odieux et d’un genocide ?

Bientôt , les genocidaires et affameurs viendront mettre des fleurs au pied de CET arbre .

Signaler Répondre
avatar
lfi(antisemites)= rima hassan le 27/08/2025 à 13:37
l'arbre de lyon a écrit le 27/08/2025 à 12h53

Un vrai lèche-cul qui essaie de se rattraper de façon hypocrite.
le khmer-vert

donc:lfi =nupes=verts!!cqfd....

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 27/08/2025 à 13:23

Doudou cherche les vois de ses zamis juifs.... grâce à cet arbre tout ira mieux c'est sur...

Signaler Répondre
avatar
roco le 27/08/2025 à 13:20

je suggère vivement la plantation d un arbre des 2026 en mémoire de Grégory Doucet plutôt que le nom d une place ou d une rue !

Signaler Répondre
avatar
Saint-Glinglin le 27/08/2025 à 13:14
St Aulas. a écrit le 27/08/2025 à 12h25

Quelle chance d'avoir Jean Mimi dans notre ville, c'est un humaniste, que tout le monde doit nous envier. Sans lui pas d'arbre planté car bien sûr les ecolos aurait ignoré un tel acte . La générosité de Jean Mimi n'a pas de limite, un véritable lanceur d'alerte.

Un lanceur d'alerte qui rencontre un écho à quelques mois des élections sinon ce serait l'attitude habituelle qui caractérise les écolos : mépris et indifférence.

Signaler Répondre
avatar
Retournement de veste. le 27/08/2025 à 13:10

Le mec est trop fort. Malheureusement je ne voterai pas pour cet âne.

Signaler Répondre
avatar
l'arbre de lyon le 27/08/2025 à 12:53

Un vrai lèche-cul qui essaie de se rattraper de façon hypocrite.
le khmer-vert

Signaler Répondre
avatar
Bon le 27/08/2025 à 12:37

Il y a un mot pour ça : opportuniste

Signaler Répondre
avatar
To-To le 27/08/2025 à 12:33

Avec Gregory Doucet, on attend la contre-partie..

Signaler Répondre
avatar
Fxempire le 27/08/2025 à 12:32

Ils vont êtes verts les membres de LFI, et Mélenchon hier sur France Inter qui se déclare "totalement solidaire" de Macron pour son inaction face à l'antisémitisme....

Signaler Répondre
avatar
St Aulas. le 27/08/2025 à 12:25

Quelle chance d'avoir Jean Mimi dans notre ville, c'est un humaniste, que tout le monde doit nous envier. Sans lui pas d'arbre planté car bien sûr les ecolos aurait ignoré un tel acte . La générosité de Jean Mimi n'a pas de limite, un véritable lanceur d'alerte.

Signaler Répondre
avatar
Anti pastèque le 27/08/2025 à 12:24

Il n'y a pas que l'arbre de planté !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grégory Pastèque s'est lamentablement planté depuis son élection et maintenant il essaye de sauver ce qui peut l'être

Plantage et racolage sont les deux mamelles de l'islamo gauchisme de la kmairie

Signaler Répondre
avatar
bravo le 27/08/2025 à 12:18

il a raison

Signaler Répondre
avatar
L'aube blanche le 27/08/2025 à 12:14

les élections municipales pointant à l'horizon 2026 Doucet multiplie les gestes et les actions tous,azimuts, évacuations des bidonvilles , verbalisation des cyclistes et troninettes, plantation d'un arbre en hommage au jeune Halimi etc. Trop tard le mal est fait de plus ses amis LFI vont lui planter une banderille.

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 27/08/2025 à 12:13

Netanyahou viendra mettre des fleurs

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 27/08/2025 à 12:12
Ex Précisions a écrit le 27/08/2025 à 11h52

Les élections approchent, les élections approchent, les élections approchent...

Nous ne sommes pas dupes.Greg ni aucun gauchos n auront mon vote mais je serai a cette initiative comme a celle de Caluire. Il y a des temps où le peuple doit montrer qu il ne laissera plus faire et qu'il est solidaire d une communauté première victime du nouveau fascisme.....
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Arboretum le 27/08/2025 à 12:11

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, je vais de ce pas planter un arbre que je nommerai Doucet, comme ça mon chien pourra lever la patte dessus tous les matins et même plus selon ses envies

Signaler Répondre
avatar
Mannix le 27/08/2025 à 12:05

Ça doit lui coûter de le faire , mais faut bien ratisser pour les prochaines élections , personne n est dupe si ce n est les moutons de panurge .

Signaler Répondre
avatar
zezettedu03 le 27/08/2025 à 12:05

a l'approche des elections!!!!ils sont capables de tout...... quelle honte ce sont les memes qui acceptent toutes les semaines les manifs propalestiniennes......

Signaler Répondre
avatar
Plus certainement le 27/08/2025 à 12:03
franchement a écrit le 27/08/2025 à 11h08

ça sent un peu la récupération !

Gregory revient du congres de Strasbourg ou il a obtenu les consignes à suivre du bureau central (et de la dame de chez "rif"...)
Enfin , tout ceci dans le cadre d'un avenir national et d un retour à Paris .
Et oui.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/08/2025 à 11:52

Les élections approchent, les élections approchent, les élections approchent...

Signaler Répondre
avatar
Mamie48 le 27/08/2025 à 11:50

Ça sent les élections municipales 🤢 Greg va à la pêche aux bulletins de vote

Signaler Répondre
avatar
Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 27/08/2025 à 11:44

Le vrai hommage, ce n’est pas un geste symbolique! C’est une parole claire contre l’antisémitisme.

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 27/08/2025 à 11:43

Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes décisions (même si symboliques). Idem pour la verbalisation des vélos qui ne respectent pas le code de la route et le vivre ensemble.

Signaler Répondre
avatar
Paul B le 27/08/2025 à 11:35
franchement a écrit le 27/08/2025 à 11h08

ça sent un peu la récupération !

Ca ne sent pas, ça pue la récupération..................

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 27/08/2025 à 11:34

Je me demande si il n y aurait pas des élections l années prochaine. Cela étant quand on sait que Doucet ne rentre pas a Fourviere ,ni dans les synagogues mais pose la première pierre de la mosquée de gerland je vois qu il est en campagne.

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 27/08/2025 à 11:31

On prévoit déjà la défection des alliés de LFI ?

Signaler Répondre
avatar
a voire le 27/08/2025 à 11:28

planter des arbres c'est bien les entretenir c'est mieux !

Signaler Répondre
avatar
Bertrand Kanta le 27/08/2025 à 11:27

Très bonne idée mais c’est quand qu’on va planter des arbres pour les enfants de Gaza victime d’un massacre odieux et d’un genocide ?

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 27/08/2025 à 11:27
leger a écrit le 27/08/2025 à 11h14

Doucet=récupérateur en tous genres .Que ne fait-il pas pour récupérer des voix .Demain ?? soutien à la Palestine ...

Et après demain dénonciation de l'esclavage ...

Signaler Répondre
avatar
bleucerise le 27/08/2025 à 11:15

l'islamogauchisme est le ferment de l'antisémitisme.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 27/08/2025 à 11:15

"Face à ces appels répétés, Grégory Doucet a donc pris position. Reste à savoir si sa décision avait été anticipée ou si elle a été précipitée par la pression politique exercée ces derniers jours."

L'essentiel est que cet arbre soit planté sur la commune de LYON.

En sera-t-il de même dans toutes les communes de la métropole de LYON ?

Signaler Répondre
avatar
leger le 27/08/2025 à 11:14

Doucet=récupérateur en tous genres .Que ne fait-il pas pour récupérer des voix .Demain ?? soutien à la Palestine ...

Signaler Répondre
avatar
bleucerise le 27/08/2025 à 11:13

s'ait-il vraiment qui est Ilan Halimi ?

Signaler Répondre
avatar
chec et mat le 27/08/2025 à 11:08

Merci Monsieur pour ce geste fort en soutien à la communauté juive!
Cela même si je ne vois apprécie pas outre mesure.

Signaler Répondre
avatar
franchement le 27/08/2025 à 11:08

ça sent un peu la récupération !

Signaler Répondre
avatar
Bon gré malgré le 27/08/2025 à 11:06

Bon ben je vais y faire ....
c est bien entendu une initiative personnelle .
Gros Guéri.

Signaler Répondre

