Lyon : Grégory Doucet annonce la plantation d’un arbre en mémoire d’Ilan Halimi

Après plusieurs jours d’attente et de réactions politiques, le maire de Lyon Grégory Doucet a annoncé ce mercredi 27 août la plantation d’un arbre en hommage à Ilan Halimi, assassiné en 2006 parce que juif par le "gang des barbares." L’arbre sera installé au square Jussieu, dans le 3ᵉ arrondissement, "à proximité de l’arbre de la République et de la plaque en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard."

L’initiative est née après l’abattage, dans la nuit du 13 au 14 août, de l’arbre planté en mémoire d’Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. Face à cet acte, Alain Jakubowicz, avocat et président d’honneur de la Licra, a lancé un appel à tous les maires de France : planter un arbre dans chaque commune pour perpétuer la mémoire du jeune homme, assassiné en 2006 parce que juif. Pour l’avocat lyonnais, ce geste symbolique devait marquer un refus collectif de l’oubli et de la haine.

Ainsi, dans une déclaration solennelle, Grégory Doucet a affirmé : "L’antisémitisme tue. L’antisémitisme blesse. L’antisémitisme profane. […] En 2025, certains ont cru pouvoir effacer son souvenir en abattant un arbre. Mais derrière un arbre qui tombe, c’est toute une forêt qui peut se lever. C’est pourquoi j’ai pris la décision de planter à Lyon un arbre en mémoire d’Ilan Halimi."

Cette annonce intervient après plusieurs interpellations publiques. Le 20 août, Jean-Michel Aulas, probable candidat à la mairie de Lyon en 2026, déclarait : "Planter un arbre, c’est croire en l’avenir et refuser la haine comme l’oubli. […] Parce que l’antisémitisme est une insulte à la République et une blessure à l’âme de Lyon, terre de mémoire, de résistance et de fraternité."

Un soutien immédiatement salué par Alain Jakubowicz, président d’honneur de la Licra, qui n’avait pas manqué de pointer le silence du maire écologiste : ”Voyons ce que fera et, je le crains, ce que ne fera pas Grégory Doucet. Dans ce cas qui mieux que notre futur Maire pour en prendre l’initiative ? Yes we can ! " Quelques jours plus tard, il ajoutait : "Silence radio du côté de l’hôtel de ville de Lyon. Prenez l’initiative Jean-Michel. Il est temps de rendre son honneur à notre ville, capitale de la résistance."

Face à ces appels répétés, Grégory Doucet a donc pris position. Reste à savoir si sa décision avait été anticipée ou si elle a été précipitée par la pression politique exercée ces derniers jours.