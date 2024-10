La Cour d’appel de Lyon confirme la condamnation du conseiller municipal Nordine Gasmi pour antisémitisme

Ce jeudi 17 octobre, la Cour d’appel de Lyon a confirmé la condamnation de Nordine Gasmi pour "provocation à la haine ou à la violence" à l'encontre des personnes de confession juive. L’affaire concerne un photomontage diffusé sur les réseaux sociaux, représentant des juifs orthodoxes déguisés en vampires, s’apprêtant à dévorer un nourrisson, sous le titre "Israël Assassin".

Nordine Gasmi, professeur au lycée Charlie-Chaplin de Décines-Charpieu et élu d'opposition à Vaulx-en-Velin, avait déjà été condamné en première instance en mai dernier à six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité. La cour d’appel a également ajouté une amende de 2 000 euros à verser à la LICRA et au CRIF pour couvrir les frais d’avocat.

Malgré la confirmation de sa condamnation, Nordine Gasmi a décidé de se pourvoir en cassation, suspendant ainsi temporairement l'application des sanctions.