Lyon : menaces et crachats devant la synagogue du quartier de la Duchère ?

Selon nos informations, deux incidents inquiétants se seraient déroulés ces derniers jours devant une synagogue installée avenue de la Sauvegarde, dans le 9e arrondissement de Lyon. D’après le responsable de la sécurité du site, qui a porté plainte ce dimanche dans un commissariat de la capitale des Gaules, une poignée de jeunes individus a d’abord proféré des menaces durant le mois de septembre.

Les mis en cause par l’employé de synagogue seraient passés devant le lieu de prière en déclarant notamment : "Vous n’êtes plus les bienvenus ici, la France est Musulmane. On va finir le travail, Hitler a mal fait son boulot". Un discours particulièrement grave à la vue des événements qui se déroulent actuellement au Proche-Orient et cette attaque meurtrière du Hamas envers Israël.

Puis, ce dimanche matin, une proche du responsable de sécurité de la synagogue de la Duchère aurait de nouveau été témoin d’un autre fait pouvant s’apparenter à une menace de commettre un crime en raison de la religion. Toujours d’après une source du dossier, une femme a en effet assuré avoir vu des individus cracher en direction de la synagogue tout en hurlant "Allah Akbar".

Une enquête a été immédiatement ouverte par la police lyonnaise pour retrouver suspects et confronter les versions.

Ce lundi, le gouvernement se voulait rassurant sur les risques d’attaque en France contre la communauté juive. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a notamment affirmé dans la matinée, sur France Bleu Nord, qu’il "n'y a pas de menace caractérisée". Néanmoins, le premier flic de France révélait avoir enregistré durant le week-end : "une dizaine d'actes antisémites, des tags, des menaces téléphoniques, des personnes qui venaient devant des lieux de culte par exemple. À chaque fois, la police était là. Il y a eu beaucoup d'interpellations".

Par ailleurs, Gérald Darmanin avait rapidement demandé aux préfets de protéger les lieux communautaires juifs, à la demande du président de la République Emmanuel Macron.

J.D.