Lyon : la place Abbé Pierre débaptisée à titre exceptionnel

L’annonce a été faite ce jeudi par la Ville de Lyon, après les nouvelles accusations d’agressions sexuelles visant le fondateur d’Emmaüs et afin de "permettre que la parole des victimes, femmes et enfants, soient entendue et respectée".

"Alors que les témoignages sur des agressions sexuelles commises par l’abbé Pierre se multiplient, et parce qu’il appartient à la municipalité de déterminer, en toute responsabilité, les personnalités dont le nom mérite d’être associé à l’espace public, qu’il s’agisse de rues ou bâtiments, le maire de Lyon Grégory Doucet a pris la décision, à titre exceptionnel, que le nom Abbé Pierre soit retiré de l'espace public lyonnais. Ce choix s’inscrit en cohérence avec l’engagement résolu de la Ville de Lyon dans la lutte contre toutes formes de violences sexistes et sexuelles", explique la Ville de Lyon dans un communiqué.

Située dans le quartier de la Duchère, la place Abbé Pierre sera donc débaptisée et fera l’objet d’une nouvelle dénomination, décidée en concertation avec les acteurs du quartier. Elle sera inscrite à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal.

"Une attention particulière sera portée à l'accompagnement des résidents qui seront contraints d’entamer des démarches de changement d’adressage", rassure la municipalité.

Concernant la Fresque des Lyonnais dans le 1er arrondissement, la Ville de Lyon soutiendra la proposition de Cité Création, détenteur du droit artistique de l’œuvre, de poser une affiche sur le mur afin d’informer le public du processus en cours. Seule la copropriété pouvant décider d’intervenir sur le mur peint.

Plus largement, la Ville de Lyon annonce ce jeudi travailler à la création d’un comité d’histoire de Lyon. "Ce conseil aura notamment pour mission de se pencher sur les demandes de changement de dénominations et plus largement sur la mémoire dans l’espace public lyonnais", est-il précisé.