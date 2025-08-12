Social

Canicule à Lyon : un gymnase réquisitionné pour accueillir les SDF

Canicule à Lyon : un gymnase réquisitionné pour accueillir les SDF
Canicule à Lyon : un gymnase réquisitionné pour accueillir les SDF - DR Préfecture

Face au froid ou la chaleur, les personnes sans domicile fixe luttent pour leur survie.

Alors que la canicule s'aggrave à Lyon, la préfecture du Rhône a annoncé mettre en place un dispositif d'accueil temporaire dans le cadre du plan ORSEC-Canicule.

Le gymnase Enghien situé rue de Condé dans le 2e arrondissement a été réquisitionné pour la création de 50 places d'hébergement d'urgence. Dès ce mardi soir, les SDF et les adultes les plus vulnérables seront orientées par le 115 vers ce lieu frais où ils pourront rester un moment voire passer la nuit.

Tags :

canicule

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.