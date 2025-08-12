Canicule à Lyon : un gymnase réquisitionné pour accueillir les SDF

Alors que la canicule s'aggrave à Lyon, la préfecture du Rhône a annoncé mettre en place un dispositif d'accueil temporaire dans le cadre du plan ORSEC-Canicule.

Le gymnase Enghien situé rue de Condé dans le 2e arrondissement a été réquisitionné pour la création de 50 places d'hébergement d'urgence. Dès ce mardi soir, les SDF et les adultes les plus vulnérables seront orientées par le 115 vers ce lieu frais où ils pourront rester un moment voire passer la nuit.