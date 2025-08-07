Météo

Retour des fortes températures à Lyon : le Rhône placé en vigilance orange canicule

C'est le retour des fortes températures après un mois de juillet assez triste.

Météo-France a décidé de placer cinq départements en vigilance orange canicule à compter de ce vendredi : les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Rhône.

Le début d'évènement, à savoir un mercure qui risque de grimper jusqu'à 35°C, voire le dépasser jusqu'à 40°C, est prévu pour vendredi midi.

"Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine", précise Météo-France, qui promet donc un week-end très estival pour ceux qui sont restés à Lyon.

Face à cet épisode caniculaire qui s'annonce, les traditionnels conseils et consignes s'appliquent : recherche d'un endroit frais, hydratation fréquente et éviter les efforts physiques en extérieur.

Et pourquoi pas passer la journée dans l'eau, avec notre recensement des 10 meilleurs spots de baignade à moins d'une heure de route de Lyon ?

Bon le 07/08/2025 à 13:16
parce que toi, tu es apparemment d 'une grande intelligence a écrit le 07/08/2025 à 11h45

chauffer encore plus Lyon avec la clim , super comme idée , les petits tuyaux qui balance l 'air chaud direct sur les passants , ça c 'est intéressant .

Tu es démasqué Lugencrasse retourne faire le guignol à la mairie, commence à faire tes cartons ça te servira dans quelques mois

hollywood le 07/08/2025 à 12:41

fontaine rue de la république dans le centre de lyon référencé comme lieux de fraicheur grâce a la fontaine mais il n'y a même pas d'eau !!! encore une belle arnaque.

GLOUGLOU 1er le 07/08/2025 à 12:33
Loool a écrit le 07/08/2025 à 11h46

Lisez vous les études ? En moyenne des arbres font abaisser de 5 degrees en moyenne! Excusez les gens qui vivent en ville de vouloir un lieu de vie vivable en été. Les riches donnent des conseils au frais dans leurs clim ou dans leurs lieux de villégiature.

Ben voyons . 5° c'est le degré de votre bière.

Ex Précisions le 07/08/2025 à 12:14

No problemo, la piscine est propre, le barbecue est toujours sorti et mon boucher reste ouvert (j'en viens), les boissons sont bien au frais, what else !
Je partirai quand il fera moins chaud ;-)

Allez, on les aide un peu le 07/08/2025 à 11:55
C’est reparti a écrit le 07/08/2025 à 10h06

Les commentaires intelligents vont fleurir.

c 'est pas vrai, c'est l 'été comme d ' hab .
c 'est pas grave .
C 'est trop tard.
Je m 'en fous, je suis un vieux au bord de ma piscine , rien à foutre , je vais bientôt crever.
Certes on est 1% de la planète et on pollue pour 5% mais il y a bien pire , les émirats ou les ricains , eux d 'abord .

basta le 07/08/2025 à 11:55

allez vers l'est dans les alpes il pleut dès le 16 aout !

escrolodusixneuf le 07/08/2025 à 11:50

35 degrés mort de rire,le froid c'est dans la tête et la canicule dans le fion xptdrr.

Loool le 07/08/2025 à 11:46
LooooooooooooL a écrit le 07/08/2025 à 11h17

Les îlots de fraîcheur de Doucet et Bernard vont nous faire gagner 10 degrés. On est sauvé !!!!

Lisez vous les études ? En moyenne des arbres font abaisser de 5 degrees en moyenne! Excusez les gens qui vivent en ville de vouloir un lieu de vie vivable en été. Les riches donnent des conseils au frais dans leurs clim ou dans leurs lieux de villégiature.

parce que toi, tu es apparemment d 'une grande intelligence le 07/08/2025 à 11:45
Bobby69 a écrit le 07/08/2025 à 10h47

🤫il ne faut pas parler de la clim, pratiquement partout ailleurs ce n’est pas tabou mais chez nous qui avons les escrologistes les plus c…s de la planète c’est mal !
Ils peuvent calculer le nombre de morts dus à la pollution automobile mais pas le nombre de décès dus aux effets de la chaleur sur le corps humain dans les habitations…

chauffer encore plus Lyon avec la clim , super comme idée , les petits tuyaux qui balance l 'air chaud direct sur les passants , ça c 'est intéressant .

mannix le 07/08/2025 à 11:18
lololamarquise a écrit le 07/08/2025 à 10h07

Ben alors,quelle new,qui réchauffe nos corps... On va mouiller partout ...

😂😂🤣👍

LooooooooooooL le 07/08/2025 à 11:17

Les îlots de fraîcheur de Doucet et Bernard vont nous faire gagner 10 degrés. On est sauvé !!!!

LFI 69 le 07/08/2025 à 11:08

Il faut aller se rafraichir place Bellecour

envolemoiàLyon le 07/08/2025 à 11:06

avec les bouchons en presqu'ile sur les quais à cause des déviations et autres travaux ça va sentir bon encore. je ne vais plu dans le centre trop galère et compliqué et comme les commerces sont les mèmes de partout en France à présent, c'est triste mais c'est pas dramatique.

Bobby69 le 07/08/2025 à 10:47

🤫il ne faut pas parler de la clim, pratiquement partout ailleurs ce n’est pas tabou mais chez nous qui avons les escrologistes les plus c…s de la planète c’est mal !
Ils peuvent calculer le nombre de morts dus à la pollution automobile mais pas le nombre de décès dus aux effets de la chaleur sur le corps humain dans les habitations…

Jay le 07/08/2025 à 10:36

Il y en a qui vont transpirer sur leur vélo cargo, je les regarderai en souriant au volant de mon SUV diesel climatisé 😜

Bon le 07/08/2025 à 10:31

Je suis parti, j’avais pas confiance dans l’étendoir de la place bellecour pour me rafraîchir !
Dans les îlots de fraîcheur bâtis à grands frais (c’est le cas de le dire) par notre maire et ses équipes de sur diplômés….

Grâce aux écolos le 07/08/2025 à 10:12

Grâce aux écolos, il va faire bien frais la semaine prochaine dans les rues de Lyon !

J'ai hâte de voir ça 🤣🤣🤣

lololamarquise le 07/08/2025 à 10:07

Ben alors,quelle new,qui réchauffe nos corps... On va mouiller partout ...

C’est reparti le 07/08/2025 à 10:06

Les commentaires intelligents vont fleurir.

