Retour des fortes températures à Lyon : le Rhône placé en vigilance orange canicule

Météo-France a décidé de placer cinq départements en vigilance orange canicule à compter de ce vendredi : les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Rhône.
Le début d'évènement, à savoir un mercure qui risque de grimper jusqu'à 35°C, voire le dépasser jusqu'à 40°C, est prévu pour vendredi midi.
"Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine", précise Météo-France, qui promet donc un week-end très estival pour ceux qui sont restés à Lyon.
Face à cet épisode caniculaire qui s'annonce, les traditionnels conseils et consignes s'appliquent : recherche d'un endroit frais, hydratation fréquente et éviter les efforts physiques en extérieur.
Et pourquoi pas passer la journée dans l'eau, avec notre recensement des 10 meilleurs spots de baignade à moins d'une heure de route de Lyon ?
