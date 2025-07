Canicule : la cour de récréation de l’école Doisneau à Lyon ouverte au public pendant les vacances

Les habitants pourront se rafraîchir dans la cour de récréation de l’école Robert Doisneau, rue Sergent Blandan, dans le 1er arrondissement de Lyon. L’école sera ouverte au public du mardi 15 juillet au 14 août 2025, de 8h à 22h.

Une expérimentation dans le cadre du plan "Objectif Fraîcheur" de la Ville de Lyon qui vise à faciliter l’accès aux espaces ombragés dans un milieu urbain dense, minéral et en surchauffe.

Les habitants pourront profiter d’un espace arboré où il sera possible de jouer, lire ou se reposer au frais. L’école devient donc un nouvel espace de la "carte des lieux frais" qui recense plus de 700 espaces. L’ouverture de la cour de récréation, assurée par la mairie du 1er arrondissement, s’inscrit dans une volonté de faire de l’école un lieu de vie et de partage au cœur du quartier, même en période estivale.

"Je me réjouis que cette école puisse s’ouvrir au quartier et visiteurs de la Presqu’île et des Pentes de la Croix-Rousse. Pour des raisons de sécurité, la plupart des écoles sont fermées lors des vacances scolaires. Pourtant, depuis le début du mandat, nous avons réalisé de nombreux travaux dans les cours d’école dont près de 40 cours nature. Si cette expérimentation à Doisneau fonctionne, elle pourra ouvrir la voie à une appropriation collective de ces nouveaux aménagements par l’ensemble des habitants", explique Sylvain Godinot, adjoint au Maire de Lyon délégué à la transition écologie et au patrimoine.