Jusqu'à 41°C annoncés à Lyon cette semaine : on n'avait encore rien vu du retour de la canicule !

Si Météo-France n'a pas encore placé le Rhône en vigilance rouge, ça ne saurait tarder car des températures allant jusqu'à 41°C sont annoncées mardi et mercredi après-midis à Lyon.

L'air se rafraîchira très légèrement jeudi, à la faveur d'orages espérés en fin de journée, mais cela fera simplement baisser le mercure à 38°C.

Les premières tendances évoquent des après-midis à plus de 35°C au moins jusqu'au mercredi 20 août.

Plusieurs communes ont su s'adapter à cette canicule qui s'éternise. A Oullins-Pierre-Bénite par exemple, la piscine municipale a été rendue gratuite aux habitants "jusqu'à la fin de la canicule".

A Lyon, la seule mesure prise est l'activation des horaires prolongés pour les parcs de la Tête d'Or (23h30) et Gerland et Blandan (minuit).