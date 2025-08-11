Jusqu'à 41°C annoncés à Lyon cette semaine : on n'avait encore rien vu du retour de la canicule !

Si Météo-France n'a pas encore placé le Rhône en vigilance rouge, ça ne saurait tarder car des températures allant jusqu'à 41°C sont annoncées mardi et mercredi après-midis à Lyon.
L'air se rafraîchira très légèrement jeudi, à la faveur d'orages espérés en fin de journée, mais cela fera simplement baisser le mercure à 38°C.
Les premières tendances évoquent des après-midis à plus de 35°C au moins jusqu'au mercredi 20 août.
Plusieurs communes ont su s'adapter à cette canicule qui s'éternise. A Oullins-Pierre-Bénite par exemple, la piscine municipale a été rendue gratuite aux habitants "jusqu'à la fin de la canicule".
A Lyon, la seule mesure prise est l'activation des horaires prolongés pour les parcs de la Tête d'Or (23h30) et Gerland et Blandan (minuit).
🔴🌡 Les journées de lundi et de mardi devraient être les plus chaudes à l'échelle nationale.— Météo-France (@meteofrance) August 10, 2025
Demain lundi, les très fortes chaleurs progressent au nord, et s’intensifient encore dans le Sud-Ouest avec fréquemment 40 à 42 °C.
👉 https://t.co/fWja4nqsj5 pic.twitter.com/xahH6kANZD
Encore une fois 🚨 cet épisode est annoncé et va durer 🚨Signaler Répondre
Faut-il, comme en juin, que ce soit l’adjointe que le maire a virée, Perrin-Gilbert, qui leur demande la gratuité des établissements climatisés et des piscines ??????? 🥵🤯
À moins que ces illuminés comptent réellement sur l’ « ombrière » de la place Bellecour ?! Tiens, voilà une bonne occasion de parler du rapport coût / efficacité… Alors, contents d’eux, les visionnaires ?
Et ça ose parler des préoccupations des Lyonnais, de leur santé ! Pas la moindre réactivité… Stop au bla-bla démago : plutôt que de claquer notre fric en communication auto-promotionnelle, assumez vos responsabilités !!
Au bout de combien de temps la piscine d'Oullins va être évacuée à cause d'incivilités ?Signaler Répondre
la fontaine place jean mace qui a coûté 30000 € ne fonctionne pas depuis le debut de la canicule !!Signaler Répondre
Ça va pour nous merci... bien fait les bobosSignaler Répondre
Vous habitez où au fait ? roi des commentaires 22566 par jour ,sans doute déconnecté de la ville..en pantoufle devant son ordiSignaler Répondre
Beaucoup d'autre villes ont des piscines gérées par des entreprises privées et là il ne faut pas y compter.Signaler Répondre
Pourtant elles ont été en très grande partie payées par les contribuables...
Sinon ne pas bâcher sa piscine 24h/24 pendant ces périodes, l'eau est bien assez chaude ;-)
Merci Monsieur le maire Jérôme MorogeSignaler Répondre
Une petite manifestation free Gaza mercredi après midi ?Signaler Répondre
Heureusement Lyon dispose désormais de nombreux îlots de fraîcheur, ainsi qu’une tenture place Bellecour hyper efficace !Signaler Répondre
Vous pouvez crever parce que la clim c’est pas bien mais pour le reste il y a l’escrologie
D'après la photo , on peux en déduire que :Signaler Répondre
1- il y a pas de piscines a Lyon
2- les gens sont dégueulasses
3- il y a pas de poubelles a Lyon
Bravo au maire d'Oullins pour cette décision. Qui ferait bien d'inspirer celui qui gère la ville de Lyon....Signaler Répondre