Jusqu'à 41°C annoncés à Lyon cette semaine : on n'avait encore rien vu du retour de la canicule !

Après des derniers jours étouffants, l'agglomération lyonnaise s'apprête à s'enfoncer un peu plus dans la canicule.

Si Météo-France n'a pas encore placé le Rhône en vigilance rouge, ça ne saurait tarder car des températures allant jusqu'à 41°C sont annoncées mardi et mercredi après-midis à Lyon.

L'air se rafraîchira très légèrement jeudi, à la faveur d'orages espérés en fin de journée, mais cela fera simplement baisser le mercure à 38°C.

Les premières tendances évoquent des après-midis à plus de 35°C au moins jusqu'au mercredi 20 août.

Plusieurs communes ont su s'adapter à cette canicule qui s'éternise. A Oullins-Pierre-Bénite par exemple, la piscine municipale a été rendue gratuite aux habitants "jusqu'à la fin de la canicule".

A Lyon, la seule mesure prise est l'activation des horaires prolongés pour les parcs de la Tête d'Or (23h30) et Gerland et Blandan (minuit).

Municipalité lyonnaise en dessous de tout le 11/08/2025 à 16:11

Encore une fois 🚨 cet épisode est annoncé et va durer 🚨

Faut-il, comme en juin, que ce soit l’adjointe que le maire a virée, Perrin-Gilbert, qui leur demande la gratuité des établissements climatisés et des piscines ??????? 🥵🤯

À moins que ces illuminés comptent réellement sur l’ « ombrière » de la place Bellecour ?! Tiens, voilà une bonne occasion de parler du rapport coût / efficacité… Alors, contents d’eux, les visionnaires ?

Et ça ose parler des préoccupations des Lyonnais, de leur santé ! Pas la moindre réactivité… Stop au bla-bla démago : plutôt que de claquer notre fric en communication auto-promotionnelle, assumez vos responsabilités !!

Wat le 11/08/2025 à 16:01

Au bout de combien de temps la piscine d'Oullins va être évacuée à cause d'incivilités ?

quad69 le 11/08/2025 à 16:01

la fontaine place jean mace qui a coûté 30000 € ne fonctionne pas depuis le debut de la canicule !!

J6 le 11/08/2025 à 15:59

Ça va pour nous merci... bien fait les bobos

au fait le 11/08/2025 à 15:54
Ex Précisions a écrit le 11/08/2025 à 15h46

Beaucoup d'autre villes ont des piscines gérées par des entreprises privées et là il ne faut pas y compter.
Pourtant elles ont été en très grande partie payées par les contribuables...
Sinon ne pas bâcher sa piscine 24h/24 pendant ces périodes, l'eau est bien assez chaude ;-)

Vous habitez où au fait ? roi des commentaires 22566 par jour ,sans doute déconnecté de la ville..en pantoufle devant son ordi

Ex Précisions le 11/08/2025 à 15:46
Bribri a écrit le 11/08/2025 à 15h17

Bravo au maire d'Oullins pour cette décision. Qui ferait bien d'inspirer celui qui gère la ville de Lyon....

Beaucoup d'autre villes ont des piscines gérées par des entreprises privées et là il ne faut pas y compter.
Pourtant elles ont été en très grande partie payées par les contribuables...
Sinon ne pas bâcher sa piscine 24h/24 pendant ces périodes, l'eau est bien assez chaude ;-)

KAKOU69 le 11/08/2025 à 15:43

Merci Monsieur le maire Jérôme Moroge

Billy69 le 11/08/2025 à 15:32

Une petite manifestation free Gaza mercredi après midi ?

Jay le 11/08/2025 à 15:30

Heureusement Lyon dispose désormais de nombreux îlots de fraîcheur, ainsi qu’une tenture place Bellecour hyper efficace !
Vous pouvez crever parce que la clim c’est pas bien mais pour le reste il y a l’escrologie

3 points le 11/08/2025 à 15:29

D'après la photo , on peux en déduire que :
1- il y a pas de piscines a Lyon
2- les gens sont dégueulasses
3- il y a pas de poubelles a Lyon

Bribri le 11/08/2025 à 15:17

Bravo au maire d'Oullins pour cette décision. Qui ferait bien d'inspirer celui qui gère la ville de Lyon....

