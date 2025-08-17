Fin de la vigilance orange canicule à Lyon : des orages vont venir rafraîchir l'atmosphère

C'est la fin annoncée d'un calvaire pour les personnes restées à Lyon. La vigilance orange avait débuté le 7 août dernier, et s'était transformée en vigilance rouge le 11 août pour trois jours étouffants.

Pourtant, les températures resteront élevées ces prochains jours, avec 33°C attendus ce dimanche après-midi, ou 34°C lundi. Mais des orages sont prévus mardis, qui vont rafraîchir l'atmosphère puisque les maximales chuteront à 25°C à compter de mercredi.