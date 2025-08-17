Fin de la vigilance orange canicule à Lyon : des orages vont venir rafraîchir l'atmosphère

C'est la fin annoncée d'un calvaire pour les personnes restées à Lyon. La vigilance orange avait débuté le 7 août dernier, et s'était transformée en vigilance rouge le 11 août pour trois jours étouffants.
Pourtant, les températures resteront élevées ces prochains jours, avec 33°C attendus ce dimanche après-midi, ou 34°C lundi. Mais des orages sont prévus mardis, qui vont rafraîchir l'atmosphère puisque les maximales chuteront à 25°C à compter de mercredi.
Dans son bulletin de 16h00 ce jour, @meteofrance a mis fin à la vigilance orange canicule dans le département du #Rhône et la métropole de #Lyon à compter de demain, dimanche 17 août 2025, 06h00. https://t.co/JYSwVHM6m9 pic.twitter.com/EFiHS2XKZu— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 16, 2025