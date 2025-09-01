Gautier Chapuis : "On adapte Lyon pour les générations futures"

Cet été, Lyon a connu des épisodes caniculaires salés, passant même en vigilance rouge pendant quelques jours en août. L'exécutif écologiste a souhaité "aller aussi vite que possible avec les moyens que l'on a, pour lutter contre le réchauffement climatique selon Gautier Chapuis. On a planté massivement, l'arbre est un très bon allié".

"On adapte la ville pour les générations futures", se félicite l'adjoint au maire et co-président du groupe Les Ecologistes au conseil municipal.

La Ville de Lyon a notamment été critiquée cet été parce qu'elle a dû fermer des piscines à cause de la pénurie de maîtres-nageurs, quand d'autres communes rendaient gratuit l'accès aux bassins municipaux. Gautier Chapuis se défend, évoquant une "crise de ressources humaines qui dépasse la Ville de Lyon".

L'élu écologiste évoque également le cas Pierre Oliver, la loi Duplomb ou encore la réforme de la loi PLM.

00:00 Retour sur la canicule à Lyon

04:02 Tissage Urbain

05:57 Loi Duplomb

08:54 Bannir le thon des cantines

09:43 Réforme de la loi PLM