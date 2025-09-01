Gautier Chapuis : "On adapte Lyon pour les générations futures"

Cet été, Lyon a connu des épisodes caniculaires salés, passant même en vigilance rouge pendant quelques jours en août. L'exécutif écologiste a souhaité "aller aussi vite que possible avec les moyens que l'on a, pour lutter contre le réchauffement climatique selon Gautier Chapuis. On a planté massivement, l'arbre est un très bon allié".
"On adapte la ville pour les générations futures", se félicite l'adjoint au maire et co-président du groupe Les Ecologistes au conseil municipal.
La Ville de Lyon a notamment été critiquée cet été parce qu'elle a dû fermer des piscines à cause de la pénurie de maîtres-nageurs, quand d'autres communes rendaient gratuit l'accès aux bassins municipaux. Gautier Chapuis se défend, évoquant une "crise de ressources humaines qui dépasse la Ville de Lyon".
L'élu écologiste évoque également le cas Pierre Oliver, la loi Duplomb ou encore la réforme de la loi PLM.
De quelle place parlez vous ?Signaler Répondre
Ils adaptent tellement que les habitants partent. Quel succès!Signaler Répondre
Comme l'a dit Stefano BOERI architecte italien créateur des Forêts Verticales Urbaines , ce n’est pas en plantant des arbres là où il y en a déjà ou en retirant les voitures aux personnes qui en ont besoin que nous lutterons contre le changement climatique .Signaler Répondre
Pour les piscines personnes voulais y aller surtout quand tu voit tous les problème chaques années insulte non respect des consignes ect ect et je parle pas des pseudo arbres c'est tellement rikiki que c'est déjà crever les trucsSignaler Répondre
Ces élus verts ne sont plus audibles. Des écologistes de ville aux bistrots bourrés de dogme. Ils ont mêmes réussi a dégouter leurs propres camps.Signaler Répondre
Est ce que après avoir banni le thon, Lyon ne pourrait pas bannir les escrologistes ?Signaler Répondre
Encore avec un ego démesuré et qui se prend pour un ROI alors qu’il n’est qu’un élu parmi tant d’autres. Il écoute le bruit des arbres et il est fier de lui! En 2016, virons ces élus d’extrême gauche hors sol qui détruisent notre ville!!!!!!Signaler Répondre
Bayrou, cherche des économies structurelles pour la France et pour protéger l’avenir de nos enfants, quand je lis et j’écoute cet imposteur, je crois qu’on tient un truc…Signaler Répondre
Un vrai guignol !Signaler Répondre
C’est marrant ça ne les dérange pas de bétonner, couper, tondre et tailler quand il s’agit de faire des autoroutes à vélo.Signaler Répondre
tous les arbres plantés sur la place à coté de chez moi cet été sont morts..Signaler Répondre
Encore un branque chargé de mission surpayé pour réciter le petit livre khmer.Signaler Répondre
Qu’il aille proposer son CV à France travail des 2026.
Tiens revoilà l’autre arriviste !Signaler Répondre
Le grand sauveur Lyonnais complètement endoctriné par la gauchiasse ecolo.
Il nous sert sa propagande habituelle, grâce à eux Lyon est sauvé de l’effondrement climatique….
Sauf que cette ville se vide de ses habitants et de ses commerces et se remplit de racailles et de sdf sous OQTF.
Merci M Chapuis pour ce travail remarquable.
Ces écolos nous prennent pour des idiots, ce sont les rois des mauvaises herbes et de buissons non maitrisésSignaler Répondre
Ils foutent en l'air la ville, en cultivant des bordures de trottoir, et donnent des leçon de jardinage, un comble
Dehors les idiots
C'est la rentrée des classes des playmobils de Grégory Pastèque ?Signaler Répondre
Manque plus que Lungencrasse côté lyonnais
Si on ajoute Trottinette Bagnon et le pot de fleur Athanaze côté Bruno Bobard on pourra ouvrir une garderie
Pour les générations futures, au détriment des générations existantes.Signaler Répondre
Dans 6 mois il n'aura plus la parole, sauf devant les chèvres sur le plateau du Larzac ;-)Signaler Répondre
la pastèque Chapuis n'est manifestement pas adaptée à la ville de LyonSignaler Répondre
Afuera en 2026
Du vent....Signaler Répondre
Avec les écolos Lyon végète....Signaler Répondre
Il ne dit rien dans son interview. Il est payé par nos impôts pour produire ce genre d'intervention ?? On est tombé bien bas.Signaler Répondre
Ce militant confond adaptation pour les générations futures avec dogmes militants à imposer, c'est pour mettre en avant son sectarisme militant ? Vivement que ça dégage.Signaler Répondre
Voila 5 ans que l opération est lancée.Signaler Répondre
Quel est le bilan ?
Combien de nouveaux arbres plantés ont crevé faute d arrosage et ont du etre replantés ?
C est confidentiel ?
C'est bien comme initiatives, mais il faut être logique. Cela n'a que très peu d'effet contre le changement climatique et la mortalité des arbres est très importante.Signaler Répondre
D'autres part, il faut ramasser les feuilles avant que cela ne produise une infâme bouillie et rende les trottoirs glissants.
Pour moi, c'est un effet d'annonce, les centaines de m2 générée par l'agrandissement des pistes cyclables et autres infrastructure c'est encore plus de béton.