Canicule à Villeurbanne : la mairie suspend ses animations estivales, horaires étendus pour la piscine

Ce qui oblige les mairies à s'adapter en conséquence, à la fois pour éviter aux habitants de rester trop longtemps sous le soleil, mais aussi pour leur offrir des lieux frais.
Conformément à l’arrêté pris par la préfecture du Rhône, toutes les manifestations publiques en extérieur et dans des lieux non climatisés sont suspendues à Villeurbanne mardi et mercredi entre 12h et 20h.
Cela concerne l’ensemble des activités proposées dans l’espace public et dans les parcs à l’occasion de Vivez l’été, à l'instar des spectacles Anim’Feyssine sur l’avenue Henri-Barbusse et ESQAL de Vivez l’été aux Buers
L'accès au Village des sports au Parc de la Commune-de-Paris se termine 12h au lieu de 13h30.
Quant aux moyens de se rafraîchir, si certaines mairies comme celles de Caluire ou d'Oullins ont rendu gratuit l'accès à leur piscine municipale pour les habitants, Villeurbanne a préféré étendre les horaires d'ouverture du centre nautique Etienne-Gagnaire, ouvert ce mardi de 10h à 14h puis de 15h à 21h. Mercredi, il sera ouvert de 10h à 14h, puis de 18h à 21h.
Les jeunes sont occupés a dealer ou a tirer sur les autres. Ces quoi c'est horaires j'ai cru c'était non stopSignaler Répondre
Écrire autant de stupidités (restons courtois) quand on se prétend intelligent, c'est sidérant.Signaler Répondre
Soyez patient ça va arriver !Signaler Répondre
çà sent le scenario à la grecque....Signaler Répondre
A Villeurbanne le maire ne fait pas gratos, pour quelqu'un qui se dit de gauche ?Signaler Répondre
pognon aussiSignaler Répondre
Horaires étendus? très modérément! précisons puisque l'article fait l'impasse sur ce qui n'est pas un détail, que seul le bassin INTERIEUR sera ouvert le soir et fermera à 20h 30. Bref, 2 heures et demie de plus c'est vraiment chiche. Fut un temps béni où avec l'ancien maire cette piscine était ouverte de 9h à 20h sans coupures, et deux fois par semaine jusqu'à 22h. Le nouveau maire, très radin sur le coup,depuis trois ans a fortement restreint ces horaires avec cette coupure stupide en plein après midi, la fermeture totale de la piscine le lundi et le mercredi après midi. Fin août il y aura la traditionnelle fermeture de la piscine pendant 3 semaines. Les deux autres piscines Boulloche et Gratte Ciel sont totalement fermées tout l'été. Cherchez les erreurs et vivez très mal l'été à Villeurbanne! c'est une honte.Signaler Répondre
Plus de règlement de compte, ni d'agressions ?Signaler Répondre