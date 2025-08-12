Canicule à Villeurbanne : la mairie suspend ses animations estivales, horaires étendus pour la piscine

Ce qui oblige les mairies à s'adapter en conséquence, à la fois pour éviter aux habitants de rester trop longtemps sous le soleil, mais aussi pour leur offrir des lieux frais.

Conformément à l’arrêté pris par la préfecture du Rhône, toutes les manifestations publiques en extérieur et dans des lieux non climatisés sont suspendues à Villeurbanne mardi et mercredi entre 12h et 20h.

Cela concerne l’ensemble des activités proposées dans l’espace public et dans les parcs à l’occasion de Vivez l’été, à l'instar des spectacles Anim’Feyssine sur l’avenue Henri-Barbusse et ESQAL de Vivez l’été aux Buers

L'accès au Village des sports au Parc de la Commune-de-Paris se termine 12h au lieu de 13h30.

Quant aux moyens de se rafraîchir, si certaines mairies comme celles de Caluire ou d'Oullins ont rendu gratuit l'accès à leur piscine municipale pour les habitants, Villeurbanne a préféré étendre les horaires d'ouverture du centre nautique Etienne-Gagnaire, ouvert ce mardi de 10h à 14h puis de 15h à 21h. Mercredi, il sera ouvert de 10h à 14h, puis de 18h à 21h.