Météo

Canicule à Villeurbanne : la mairie suspend ses animations estivales, horaires étendus pour la piscine

Canicule à Villeurbanne : la mairie suspend ses animations estivales, horaires étendus pour la piscine
Canicule à Villeurbanne : la mairie suspend ses animations estivales, horaires étendus pour la piscine - DR

Le Rhône est passé en vigilance rouge canicule.

Ce qui oblige les mairies à s'adapter en conséquence, à la fois pour éviter aux habitants de rester trop longtemps sous le soleil, mais aussi pour leur offrir des lieux frais.

Conformément à l’arrêté pris par la préfecture du Rhône, toutes les manifestations publiques en extérieur et dans des lieux non climatisés sont suspendues à Villeurbanne mardi et mercredi entre 12h et 20h.

Cela concerne l’ensemble des activités proposées dans l’espace public et dans les parcs à l’occasion de Vivez l’été, à l'instar des spectacles Anim’Feyssine sur l’avenue Henri-Barbusse et ESQAL de Vivez l’été aux Buers

L'accès au Village des sports au Parc de la Commune-de-Paris se termine 12h au lieu de 13h30.

Quant aux moyens de se rafraîchir, si certaines mairies comme celles de Caluire ou d'Oullins ont rendu gratuit l'accès à leur piscine municipale pour les habitants, Villeurbanne a préféré étendre les horaires d'ouverture du centre nautique Etienne-Gagnaire, ouvert ce mardi de 10h à 14h puis de 15h à 21h. Mercredi, il sera ouvert de 10h à 14h, puis de 18h à 21h.

Tags :

canicule

villeurbanne

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
johnny le 12/08/2025 à 13:46

Les jeunes sont occupés a dealer ou a tirer sur les autres. Ces quoi c'est horaires j'ai cru c'était non stop

Signaler Répondre
avatar
Le vide interstellaire sur Terre le 12/08/2025 à 13:12
Ex Précisions a écrit le 12/08/2025 à 11h59

A Villeurbanne le maire ne fait pas gratos, pour quelqu'un qui se dit de gauche ?

Écrire autant de stupidités (restons courtois) quand on se prétend intelligent, c'est sidérant.

Signaler Répondre
avatar
attendez le 12/08/2025 à 12:52
lolotoooôooo a écrit le 12/08/2025 à 11h08

Plus de règlement de compte, ni d'agressions ?

Soyez patient ça va arriver !

Signaler Répondre
avatar
sirtaki et ouzo le 12/08/2025 à 12:46
et plus de a écrit le 12/08/2025 à 11h27

pognon aussi

çà sent le scenario à la grecque....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/08/2025 à 11:59

A Villeurbanne le maire ne fait pas gratos, pour quelqu'un qui se dit de gauche ?

Signaler Répondre
avatar
et plus de le 12/08/2025 à 11:27
lolotoooôooo a écrit le 12/08/2025 à 11h08

Plus de règlement de compte, ni d'agressions ?

pognon aussi

Signaler Répondre
avatar
Marco691 le 12/08/2025 à 11:21

Horaires étendus? très modérément! précisons puisque l'article fait l'impasse sur ce qui n'est pas un détail, que seul le bassin INTERIEUR sera ouvert le soir et fermera à 20h 30. Bref, 2 heures et demie de plus c'est vraiment chiche. Fut un temps béni où avec l'ancien maire cette piscine était ouverte de 9h à 20h sans coupures, et deux fois par semaine jusqu'à 22h. Le nouveau maire, très radin sur le coup,depuis trois ans a fortement restreint ces horaires avec cette coupure stupide en plein après midi, la fermeture totale de la piscine le lundi et le mercredi après midi. Fin août il y aura la traditionnelle fermeture de la piscine pendant 3 semaines. Les deux autres piscines Boulloche et Gratte Ciel sont totalement fermées tout l'été. Cherchez les erreurs et vivez très mal l'été à Villeurbanne! c'est une honte.

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 12/08/2025 à 11:08

Plus de règlement de compte, ni d'agressions ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.