Agriculteurs en colère : une marche funèbre à Lyon, découvrez le parcours

L'abattage de 83 vaches vaccinées dans le Doubs vendredi dernier a mis le feu aux poudres.
La Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes entend marquer les esprits à Lyon ce jeudi, avec une marche funèbre au départ de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement à 12h : "Un jour qui sera déterminant aussi pour l’accord UE Mercosur, avec un Conseil européen des Ministres de l’agriculture. Nous y ferons une grande marche funèbre en hommage à toutes ces vaches sacrifiées sur l’autel du libre-échange. Nous invitons toutes la société civile à nous rejoindre pour porter haut et fort ce message : nos vaches, nos vies, non à la mort de nos élevages !"
Le cortège doit rejoindre la préfecture du Rhône en passant par les quais du Rhône.
Pour rappel, la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale. Elle touche uniquement les bovins, les zébus et les buffles. Les autres espèces, notamment les ovins et les caprins, ne sont pas concernées. Et la DNC n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact direct avec des animaux infectés, ni par la consommation de produits issus de ces animaux, ni par piqûres d’insectes.
Arrivée dans la région par les deux Savoie, elle s'est propagée ensuite à l'Ain puis au Rhône ces derniers mois.
L'Italie et l'Espagne aussi ont la même stratégie que la France, comme quoi, on ne serait pas les seuls consSignaler Répondre
On a gagné plus de 10 ans par rapport à vos anciens. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec l'avancé de la science et le principe de précaution?Signaler Répondre
du lisier de prévu pour la pref??....;)Signaler Répondre
Quand on pense que Macron dans l euphorie de son voyage au Brésil était pratiquement pour le Mecosur il y a seulement quelques semaines. Aujourd'hui il a une fois encore allumé le feu. il en loupe pas une .Toujours le mot de trop, la phrase de trop, la provoc de trop , le show médiatique de trop,,,,,En 7 ans il a réussi a ruiner le pays a lui tout seulSignaler Répondre
Exactement il faisait même partie des initiateurs et après il essaie de nous faire croire que le "texte" ne va pas dans le bon sens, on le croit...Signaler Répondre
C'est plutôt vous qui bagayez, sortez donc les chiffres. Parce qu'ils ne concernaient pas que les agriculteurs justement, encore faut il le préciserSignaler Répondre
…Tout comme leur métier est vital, alors qu’ils sont traités comme des criminels - ce pays est une honte ! Soutien inconditionnel à toutes leurs actionsSignaler Répondre
Ces abattages de masse sont une folie et ne résoudront rien. Il faut écarter la bête malade et laisser les autres s’immuniser et résister au virus sinon ce sera une fuite en avant vers toujours plus de vaccins, une piste sans avenir !
l'UE a condamné la paysannerie française, la mondialisation l'exécuteSignaler Répondre
On ne v pas vous sortir les chiffres de l'espérance de vie de vos anciens autrement vous allez bégayer.Signaler Répondre
Soutien total à nos agriculteurs victimes des tractations européennes qui signent leur mort imminente tout comme le fait la complexité des normes françaises et européennes à leur encontreSignaler Répondre
En vertu que sans eux t'es rien.Signaler Répondre
On pourrait vacciner tout le pays et que l'Europe indemnise au double de l'Etat...pour commencerSignaler Répondre
En vertu du fait que sans eux tu ne manges pas. C'est toi le bourricot en réalité. Les agriculteurs sont plus essentiels que toi qui fait un métier de merde. Alors tu leur dois le respect sur ça plaise ou pasSignaler Répondre
Hé bien en voilà un de plus qui gobe n'importe quoiSignaler Répondre
Bah non génie, déjà tu racontes n'importe quoi. La viande n'est pas forcément impropre a la consommation.
C'est faux ça . Et si je tombe malheureusement malade bah je ne pourrais même pas en vouloir aux agriculteurs et non je ne reclamerais pas qu'on les abatte.
Déjà parce que toi tu ne me connais pas, tu parles pour rien du tout.
Et ensuite surtout parce que t'es pas censé galérer à comprendre le fait que les agriculteurs n'y peuvent pas grand chose non plus eux aussi subissent.
Tu crois que les anciens se cassaient autant la tête avec toute vos conneries de pseudo danger ?
En vertu e quoi ? Du "bon sens" qui fait de tous les bourricots des experts en virologie animale, comme il a fait de experts en une semaine pour la Covid ?Signaler Répondre
soutien à nos agriculteurs 💪🏻💪🏻Signaler Répondre
Les animaux infectés sont impropres à la consommation humaine : même s’il n’y a pas de transmission directe de cette maladie, ça crée des ulcères/nécroses qui eux peuvent s’infecter avec divers bactéries.Signaler Répondre
On ne doute pas que si cela vous arrive, vous serez le premier à vous plaindre que les bêtes n'ont pas été abattues...
Faut vraiment être un tocard pour ne pas défendre les agriculteurs.Signaler Répondre
Que vous le vouliez ou non ils ont raison de manifester..il n'y a qu'en France, ce pays de cons, où l'on abat tout un ensemble d'animaux alors que la majorité ne représente pas un danger.
Personne d'autre ne fait ça, c'est totalement débile..et inutile.
Parmi les bêtes infectées beaucoup survivent.. et l'homme ne peut pas être contaminé. Bizarrement ils ne sont pas foutu de prouver que cela représenterait un risque trop grand pour nous.
L'état est taré
Soutien indéfectibleSignaler Répondre
oui, peut être, mais on a rien sans rien, après tout le monde pleur, mais c trop tard....Signaler Répondre
Mais qui déplace des bovins, si ce n'est les éleveurs eux même ?Signaler Répondre
Pourquoi venir manifester dans le centre de Lyon, alors que les responsables de cette dissémination vivent évidemment à la campagne ?
Fait des réserves de pâtes et lâche nous un peuSignaler Répondre
je suis bien d'accord, bloquez, cassez : oui au greenblock, non au black block !Signaler Répondre
les agriculteurs votent à droite et leurs manifs sont légitimes...
pas sur que le RN n'envoie pas les CRS quand il n'aura plus besoin de leurs voix...
Dans les coulisses des fermes,dans les coulisses des abattoirs,dans les coulisses des préfectures,pour tirer des conclusions constructives....car en bloquant les routes,les autorites,périphs, ce sont les usagers du quotidien qui en pâtissent.Signaler Répondre
Il n’y a aucun traitement possible et le problème c’est surtout la transmission par les moustiques/mouches. L’incubation est très longue (1 ou 2 mois de mémoire) donc à partir du moment où 1 animal montre des signes, on peut suspecter que tout le troupeau est atteint. Plus on attend plus on risque que la maladie se propage à d’autres troupeaux.Signaler Répondre
Les animaux infectés sont impropres à la consommation humaine : même s’il n’y a pas de transmission directe de cette maladie, ça crée des ulcères/nécroses qui eux peuvent s’infecter avec divers bactéries.
Donc les agriculteurs sont bien gentil mais tous ce qu'ils souhaitent c'est faire croire qu'il y a peu de propagation quitte à risquer de fournir de la viande impropre à la consommation...
...Mais c est Monsieur Ouin Ouin et le prix du mètre carré de Décines !Signaler Répondre
Fais gaffe, la boucle se rétrécie de jour en jours
La contamination s'est faite en déplaçant des bêtes contaminées.Signaler Répondre
Mais personne ne veut evoquer le sujet .
Si ça peut nous débarrasser des con-plotistes et des gogoles gavés de rezo sauce, ça pourrait avoir un intérêt.Signaler Répondre
Vas y, explique, parce que là on comprend que dalle. C'est quoi en fait, un complot de l'état profond ?Signaler Répondre
L'abattage de 83 vaches vaccinées, mais étaient-elles vaccinées depuis plus de 15 jours sinon elle ne sont pas immunisées.Signaler Répondre
Pourquoi les agriculteurs attendent l'état pour vacciner leurs vaches, pourquoi ne les font-ils pas vacciner eux-mêmes ? Pour ne pas payer je suppose...
J'ai lu que l'état remboursait 300€ par vache abattue, c'est le contribuable qui paie !
Par contre beaucoup de vétérinaires affirment que dans beaucoup de cas ils savent soigner les bêtes infectées, pourquoi on n'essaie pas d'abord de les soigner au lieu de les abattre ? Aux frais des agriculteur SVP, ça fait partie du métier ces risques.
Conclusion, l'état comme les agriculteurs ne sont pas clairs du tout dans cette affaire, et ce sont tous les français qui paient la casse une fois de plus...
Ils nous preparent une famine comme du temps de Staline.Signaler Répondre
que pense Aulas des agriculteursSignaler Répondre
Lors de la construction du stade de l’OL à Décines Aulas a met de fortes tensions avec
les agriculteurs locaux Le projet s’est fait au
prix de l’expropriation de terres agricoles entraînant la perte d’exploitations des
indemnisations insuffisantes et un profond
sentiment d’injustice Aulas symbolise une priorité donnée aux intérêts économiques
privés au détriment de l’agriculture locale et
de la préservation des sols, laissant des
conséquences sociales et agricoles durables
sur le territoire
aulas sans programme pour Lyon
Le virus s'est propagé par les mouches et les taons depuis les Savoies.Signaler Répondre
...Mais bien sur ..!.omerta totale .
Soutien aux agriculteurs!Signaler Répondre
Le gouvernement est en guerre contre les agriculteurs et contre nous !Signaler Répondre
Mais bien sûr, ceux qui soutiennent ici les agriculteurs en vomissant sur le gouvernement ou l'Europe, sont les mêmes achètent des fruits et des légumes sans goût, plein de flotte parce que ça coûte moins cher que les productions françaises. Et les mêmes qui achètent des m... bon marché venues de l'autre bout du monde, mais qui critiquent la désindustrialisation de la France.Signaler Répondre
Regardez-vous dans une glace au lieu de baver en permanence.
Pour une fois qui a une manif intéressanteSignaler Répondre
voilà ce que c'est de voter tête baissée, à la macronie. gros soutien aux agriculteurs..Signaler Répondre
Lorsque Macron était au Brésil dernièrement, dans l emballement du voyage, il était pratiquement pour le mercosur. Une fois de plus un show médiatique ou il a encore parlé trop vite. maintenant il tente d éteindre l incendie qu il a lui même allumé.Signaler Répondre
Quand je vois ça, cela m'encourage à coller des affiches dénonçant le MERCOSUR d'un parti politique que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connait bien...Signaler Répondre
Soutien plein et entier à nos éleveurs, nos agriculteurs, nos viticulteurs et à tous ceux qui nous nourrissent et sont méprisés par les classes dites dirigeantes qui ne songent qu’à s’enrichir grâce à la mondialisation ; méprisés et combattus également par les Khmers verts soi disant écolos qui ne veulent que les détruire au nom de leur idéologieSignaler Répondre
Soutien aux agriculteurs victimes de l’Europe et de la macronie ! Votez bien en 2027.Signaler Répondre