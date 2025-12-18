Social

Agriculteurs en colère : une marche funèbre à Lyon, découvrez le parcours

Depuis quelques jours, les agriculteurs multiplient les blocages et manifestations partout en France, en réponse à la stratégie gouvernementale face à la progression de la dermatose nodulaire.

L'abattage de 83 vaches vaccinées dans le Doubs vendredi dernier a mis le feu aux poudres.

La Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes entend marquer les esprits à Lyon ce jeudi, avec une marche funèbre au départ de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement à 12h : "Un jour qui sera déterminant aussi pour l’accord UE Mercosur, avec un Conseil européen des Ministres de l’agriculture. Nous y ferons une grande marche funèbre en hommage à toutes ces vaches sacrifiées sur l’autel du libre-échange. Nous invitons toutes la société civile à nous rejoindre pour porter haut et fort ce message : nos vaches, nos vies, non à la mort de nos élevages !"

Le cortège doit rejoindre la préfecture du Rhône en passant par les quais du Rhône.

Pour rappel, la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale. Elle touche uniquement les bovins, les zébus et les buffles. Les autres espèces, notamment les ovins et les caprins, ne sont pas concernées. Et la DNC n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact direct avec des animaux infectés, ni par la consommation de produits issus de ces animaux, ni par piqûres d’insectes.

Arrivée dans la région par les deux Savoie, elle s'est propagée ensuite à l'Ain puis au Rhône ces derniers mois.

Réalité le 18/12/2025 à 10:03
Soutien a écrit le 16/12/2025 à 23h51

Faut vraiment être un tocard pour ne pas défendre les agriculteurs.
Que vous le vouliez ou non ils ont raison de manifester..il n'y a qu'en France, ce pays de cons, où l'on abat tout un ensemble d'animaux alors que la majorité ne représente pas un danger.

Personne d'autre ne fait ça, c'est totalement débile..et inutile.

Parmi les bêtes infectées beaucoup survivent.. et l'homme ne peut pas être contaminé. Bizarrement ils ne sont pas foutu de prouver que cela représenterait un risque trop grand pour nous.

L'état est taré

L'Italie et l'Espagne aussi ont la même stratégie que la France, comme quoi, on ne serait pas les seuls cons

Watt le 18/12/2025 à 09:32
Soutien a écrit le 18/12/2025 à 09h05

C'est plutôt vous qui bagayez, sortez donc les chiffres. Parce qu'ils ne concernaient pas que les agriculteurs justement, encore faut il le préciser

On a gagné plus de 10 ans par rapport à vos anciens. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec l'avancé de la science et le principe de précaution?

moi le 18/12/2025 à 09:21

du lisier de prévu pour la pref??....;)

Catalan le 18/12/2025 à 09:14

Quand on pense que Macron dans l euphorie de son voyage au Brésil était pratiquement pour le Mecosur il y a seulement quelques semaines. Aujourd'hui il a une fois encore allumé le feu. il en loupe pas une .Toujours le mot de trop, la phrase de trop, la provoc de trop , le show médiatique de trop,,,,,En 7 ans il a réussi a ruiner le pays a lui tout seul

Ex Précisions le 18/12/2025 à 09:07
Catalan a écrit le 16/12/2025 à 12h02

Lorsque Macron était au Brésil dernièrement, dans l emballement du voyage, il était pratiquement pour le mercosur. Une fois de plus un show médiatique ou il a encore parlé trop vite. maintenant il tente d éteindre l incendie qu il a lui même allumé.

Exactement il faisait même partie des initiateurs et après il essaie de nous faire croire que le "texte" ne va pas dans le bon sens, on le croit...

Soutien le 18/12/2025 à 09:05
Watt a écrit le 18/12/2025 à 08h38

On ne v pas vous sortir les chiffres de l'espérance de vie de vos anciens autrement vous allez bégayer.

C'est plutôt vous qui bagayez, sortez donc les chiffres. Parce qu'ils ne concernaient pas que les agriculteurs justement, encore faut il le préciser

Une marche essentielle … le 18/12/2025 à 09:01

…Tout comme leur métier est vital, alors qu’ils sont traités comme des criminels - ce pays est une honte ! Soutien inconditionnel à toutes leurs actions
Ces abattages de masse sont une folie et ne résoudront rien. Il faut écarter la bête malade et laisser les autres s’immuniser et résister au virus sinon ce sera une fuite en avant vers toujours plus de vaccins, une piste sans avenir !

foxy69 le 18/12/2025 à 08:40

l'UE a condamné la paysannerie française, la mondialisation l'exécute

Watt le 18/12/2025 à 08:38
Soutien a écrit le 17/12/2025 à 19h22

Hé bien en voilà un de plus qui gobe n'importe quoi

Bah non génie, déjà tu racontes n'importe quoi. La viande n'est pas forcément impropre a la consommation.
C'est faux ça . Et si je tombe malheureusement malade bah je ne pourrais même pas en vouloir aux agriculteurs et non je ne reclamerais pas qu'on les abatte.
Déjà parce que toi tu ne me connais pas, tu parles pour rien du tout.
Et ensuite surtout parce que t'es pas censé galérer à comprendre le fait que les agriculteurs n'y peuvent pas grand chose non plus eux aussi subissent.

Tu crois que les anciens se cassaient autant la tête avec toute vos conneries de pseudo danger ?

On ne v pas vous sortir les chiffres de l'espérance de vie de vos anciens autrement vous allez bégayer.

French connection le 18/12/2025 à 08:31

Soutien total à nos agriculteurs victimes des tractations européennes qui signent leur mort imminente tout comme le fait la complexité des normes françaises et européennes à leur encontre

Kassos le 18/12/2025 à 06:58
Juste pour rire un peu a écrit le 17/12/2025 à 14h43

En vertu e quoi ? Du "bon sens" qui fait de tous les bourricots des experts en virologie animale, comme il a fait de experts en une semaine pour la Covid ?

En vertu que sans eux t'es rien.

J6 le 17/12/2025 à 21:20
Juste pour rire un peu a écrit le 17/12/2025 à 14h43

En vertu e quoi ? Du "bon sens" qui fait de tous les bourricots des experts en virologie animale, comme il a fait de experts en une semaine pour la Covid ?

On pourrait vacciner tout le pays et que l'Europe indemnise au double de l'Etat...pour commencer

En vertu le 17/12/2025 à 19:25
Juste pour rire un peu a écrit le 17/12/2025 à 14h43

En vertu e quoi ? Du "bon sens" qui fait de tous les bourricots des experts en virologie animale, comme il a fait de experts en une semaine pour la Covid ?

En vertu du fait que sans eux tu ne manges pas. C'est toi le bourricot en réalité. Les agriculteurs sont plus essentiels que toi qui fait un métier de merde. Alors tu leur dois le respect sur ça plaise ou pas

Soutien le 17/12/2025 à 19:22
Watt a écrit le 17/12/2025 à 07h57

Les animaux infectés sont impropres à la consommation humaine : même s’il n’y a pas de transmission directe de cette maladie, ça crée des ulcères/nécroses qui eux peuvent s’infecter avec divers bactéries.

On ne doute pas que si cela vous arrive, vous serez le premier à vous plaindre que les bêtes n'ont pas été abattues...

Hé bien en voilà un de plus qui gobe n'importe quoi

Bah non génie, déjà tu racontes n'importe quoi. La viande n'est pas forcément impropre a la consommation.
C'est faux ça . Et si je tombe malheureusement malade bah je ne pourrais même pas en vouloir aux agriculteurs et non je ne reclamerais pas qu'on les abatte.
Déjà parce que toi tu ne me connais pas, tu parles pour rien du tout.
Et ensuite surtout parce que t'es pas censé galérer à comprendre le fait que les agriculteurs n'y peuvent pas grand chose non plus eux aussi subissent.

Tu crois que les anciens se cassaient autant la tête avec toute vos conneries de pseudo danger ?

Juste pour rire un peu le 17/12/2025 à 14:43
HardRockeuse a écrit le 17/12/2025 à 08h05

soutien à nos agriculteurs 💪🏻💪🏻

En vertu e quoi ? Du "bon sens" qui fait de tous les bourricots des experts en virologie animale, comme il a fait de experts en une semaine pour la Covid ?

HardRockeuse le 17/12/2025 à 08:05

soutien à nos agriculteurs 💪🏻💪🏻

Watt le 17/12/2025 à 07:57
Soutien a écrit le 16/12/2025 à 23h51

Faut vraiment être un tocard pour ne pas défendre les agriculteurs.
Que vous le vouliez ou non ils ont raison de manifester..il n'y a qu'en France, ce pays de cons, où l'on abat tout un ensemble d'animaux alors que la majorité ne représente pas un danger.

Personne d'autre ne fait ça, c'est totalement débile..et inutile.

Parmi les bêtes infectées beaucoup survivent.. et l'homme ne peut pas être contaminé. Bizarrement ils ne sont pas foutu de prouver que cela représenterait un risque trop grand pour nous.

L'état est taré

Les animaux infectés sont impropres à la consommation humaine : même s’il n’y a pas de transmission directe de cette maladie, ça crée des ulcères/nécroses qui eux peuvent s’infecter avec divers bactéries.

On ne doute pas que si cela vous arrive, vous serez le premier à vous plaindre que les bêtes n'ont pas été abattues...

Soutien le 16/12/2025 à 23:51

Faut vraiment être un tocard pour ne pas défendre les agriculteurs.
Que vous le vouliez ou non ils ont raison de manifester..il n'y a qu'en France, ce pays de cons, où l'on abat tout un ensemble d'animaux alors que la majorité ne représente pas un danger.

Personne d'autre ne fait ça, c'est totalement débile..et inutile.

Parmi les bêtes infectées beaucoup survivent.. et l'homme ne peut pas être contaminé. Bizarrement ils ne sont pas foutu de prouver que cela représenterait un risque trop grand pour nous.

L'état est taré

J6 le 16/12/2025 à 23:00

Soutien indéfectible

moi le 16/12/2025 à 21:22
DMPP a écrit le 16/12/2025 à 18h20

Dans les coulisses des fermes,dans les coulisses des abattoirs,dans les coulisses des préfectures,pour tirer des conclusions constructives....car en bloquant les routes,les autorites,périphs, ce sont les usagers du quotidien qui en pâtissent.

oui, peut être, mais on a rien sans rien, après tout le monde pleur, mais c trop tard....

Mais qui alors ? le 16/12/2025 à 20:07
Et bien entendu a écrit le 16/12/2025 à 16h03

La contamination s'est faite en déplaçant des bêtes contaminées.
Mais personne ne veut evoquer le sujet .

Mais qui déplace des bovins, si ce n'est les éleveurs eux même ?
Pourquoi venir manifester dans le centre de Lyon, alors que les responsables de cette dissémination vivent évidemment à la campagne ?

@nourit le 16/12/2025 à 20:02
Nouriture a écrit le 16/12/2025 à 13h32

Ils nous preparent une famine comme du temps de Staline.

Fait des réserves de pâtes et lâche nous un peu

bien d'accord le 16/12/2025 à 18:23
Une manif qui a du sens a écrit le 16/12/2025 à 11h07

Soutien aux agriculteurs victimes de l’Europe et de la macronie ! Votez bien en 2027.

je suis bien d'accord, bloquez, cassez : oui au greenblock, non au black block !
les agriculteurs votent à droite et leurs manifs sont légitimes...
pas sur que le RN n'envoie pas les CRS quand il n'aura plus besoin de leurs voix...

DMPP le 16/12/2025 à 18:20

Dans les coulisses des fermes,dans les coulisses des abattoirs,dans les coulisses des préfectures,pour tirer des conclusions constructives....car en bloquant les routes,les autorites,périphs, ce sont les usagers du quotidien qui en pâtissent.

Watt le 16/12/2025 à 16:09

Il n’y a aucun traitement possible et le problème c’est surtout la transmission par les moustiques/mouches. L’incubation est très longue (1 ou 2 mois de mémoire) donc à partir du moment où 1 animal montre des signes, on peut suspecter que tout le troupeau est atteint. Plus on attend plus on risque que la maladie se propage à d’autres troupeaux.

Les animaux infectés sont impropres à la consommation humaine : même s’il n’y a pas de transmission directe de cette maladie, ça crée des ulcères/nécroses qui eux peuvent s’infecter avec divers bactéries.

Donc les agriculteurs sont bien gentil mais tous ce qu'ils souhaitent c'est faire croire qu'il y a peu de propagation quitte à risquer de fournir de la viande impropre à la consommation...

Mais qui que voila ? le 16/12/2025 à 16:06
aulas contre les agriculteurs a écrit le 16/12/2025 à 13h19

que pense Aulas des agriculteurs
Lors de la construction du stade de l’OL à Décines Aulas a met de fortes tensions avec
les agriculteurs locaux Le projet s’est fait au
prix de l’expropriation de terres agricoles entraînant la perte d’exploitations des
indemnisations insuffisantes et un profond
sentiment d’injustice Aulas symbolise une priorité donnée aux intérêts économiques
privés au détriment de l’agriculture locale et
de la préservation des sols, laissant des
conséquences sociales et agricoles durables
sur le territoire
aulas sans programme pour Lyon

...Mais c est Monsieur Ouin Ouin et le prix du mètre carré de Décines !
Fais gaffe, la boucle se rétrécie de jour en jours

Et bien entendu le 16/12/2025 à 16:03
Ben instruis-nous a écrit le 16/12/2025 à 14h08

Vas y, explique, parce que là on comprend que dalle. C'est quoi en fait, un complot de l'état profond ?

La contamination s'est faite en déplaçant des bêtes contaminées.
Mais personne ne veut evoquer le sujet .

Faut voir le 16/12/2025 à 14:10
Nouriture a écrit le 16/12/2025 à 13h32

Ils nous preparent une famine comme du temps de Staline.

Si ça peut nous débarrasser des con-plotistes et des gogoles gavés de rezo sauce, ça pourrait avoir un intérêt.

Ben instruis-nous le 16/12/2025 à 14:08
Et bien entendu a écrit le 16/12/2025 à 12h52

Le virus s'est propagé par les mouches et les taons depuis les Savoies.
...Mais bien sur ..!.omerta totale .

Vas y, explique, parce que là on comprend que dalle. C'est quoi en fait, un complot de l'état profond ?

Ex Précisions le 16/12/2025 à 14:02

L'abattage de 83 vaches vaccinées, mais étaient-elles vaccinées depuis plus de 15 jours sinon elle ne sont pas immunisées.
Pourquoi les agriculteurs attendent l'état pour vacciner leurs vaches, pourquoi ne les font-ils pas vacciner eux-mêmes ? Pour ne pas payer je suppose...
J'ai lu que l'état remboursait 300€ par vache abattue, c'est le contribuable qui paie !
Par contre beaucoup de vétérinaires affirment que dans beaucoup de cas ils savent soigner les bêtes infectées, pourquoi on n'essaie pas d'abord de les soigner au lieu de les abattre ? Aux frais des agriculteur SVP, ça fait partie du métier ces risques.
Conclusion, l'état comme les agriculteurs ne sont pas clairs du tout dans cette affaire, et ce sont tous les français qui paient la casse une fois de plus...

Nouriture le 16/12/2025 à 13:32

Ils nous preparent une famine comme du temps de Staline.

aulas contre les agriculteurs le 16/12/2025 à 13:19

que pense Aulas des agriculteurs
Lors de la construction du stade de l’OL à Décines Aulas a met de fortes tensions avec
les agriculteurs locaux Le projet s’est fait au
prix de l’expropriation de terres agricoles entraînant la perte d’exploitations des
indemnisations insuffisantes et un profond
sentiment d’injustice Aulas symbolise une priorité donnée aux intérêts économiques
privés au détriment de l’agriculture locale et
de la préservation des sols, laissant des
conséquences sociales et agricoles durables
sur le territoire
aulas sans programme pour Lyon

Et bien entendu le 16/12/2025 à 12:52

Le virus s'est propagé par les mouches et les taons depuis les Savoies.
...Mais bien sur ..!.omerta totale .

GO le 16/12/2025 à 12:38

Soutien aux agriculteurs!

en guerre le 16/12/2025 à 12:21

Le gouvernement est en guerre contre les agriculteurs et contre nous !

Les blaireaux faux-culs sont de sortie le 16/12/2025 à 12:20

Mais bien sûr, ceux qui soutiennent ici les agriculteurs en vomissant sur le gouvernement ou l'Europe, sont les mêmes achètent des fruits et des légumes sans goût, plein de flotte parce que ça coûte moins cher que les productions françaises. Et les mêmes qui achètent des m... bon marché venues de l'autre bout du monde, mais qui critiquent la désindustrialisation de la France.
Regardez-vous dans une glace au lieu de baver en permanence.

johnny le 16/12/2025 à 12:18

Pour une fois qui a une manif intéressante

grosse34 le 16/12/2025 à 12:11

voilà ce que c'est de voter tête baissée, à la macronie. gros soutien aux agriculteurs..

Catalan le 16/12/2025 à 12:02

Lorsque Macron était au Brésil dernièrement, dans l emballement du voyage, il était pratiquement pour le mercosur. Une fois de plus un show médiatique ou il a encore parlé trop vite. maintenant il tente d éteindre l incendie qu il a lui même allumé.

Chris696969 le 16/12/2025 à 11:41

Quand je vois ça, cela m'encourage à coller des affiches dénonçant le MERCOSUR d'un parti politique que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connait bien...

Bellota le 16/12/2025 à 11:33

Soutien plein et entier à nos éleveurs, nos agriculteurs, nos viticulteurs et à tous ceux qui nous nourrissent et sont méprisés par les classes dites dirigeantes qui ne songent qu’à s’enrichir grâce à la mondialisation ; méprisés et combattus également par les Khmers verts soi disant écolos qui ne veulent que les détruire au nom de leur idéologie

Une manif qui a du sens le 16/12/2025 à 11:07

Soutien aux agriculteurs victimes de l’Europe et de la macronie ! Votez bien en 2027.

