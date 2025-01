Entrée sud de Lyon bloquée par les agriculteurs ce lundi : ce qu'il faut savoir

À l’appel de l’association Agri Chabanière et de la Coordination Rurale, une mobilisation d’agriculteurs est attendue au sud de l’agglomération lyonnaise "avec l’intention notamment de bloquer l’échangeur A450 / M7 / A7" selon la préfecture du Rhône.

Les services de l'Etat prévoient "de très fortes perturbations" dès 5h du matin, principalement au niveau de l’échangeur A450 / M7 / A7 à hauteur d‘Oullins-Pierre-Bénite, dans les deux sens. La route départementale D342 sera également concernée par ces ralentissements et blocages au sud de Lyon.

"Compte-tenu de l’extrême saturation à prévoir de ces axes routiers, il est fortement recommandé aux automobilistes d’anticiper leurs déplacements et d’éviter ces secteurs", prévient la préfecture, qui a demandé et obtenu des agriculteurs venus essentiellement des Monts du Lyonnais qu'une voie de circulation soit laissée libre, prioritairement pour les véhicules de secours et les forces de l'ordre. Ces dernières seront mobilisées pour sécuriser et organiser les manoeuvres des manifestants.