"Mangez français" : la fresque réalisée par les agriculteurs et leurs tracteurs près de Lyon

Pour se revigorer en attendant d'être relayé par un pair, les agriculteurs rhodaniens et aindinois qui bloquent actuellement le péage de Villefranche-Limas sur l'A6 ont réalisé une fresque.

Le message "Mangez français - FD.JA 0169" a été réalisé par les agriculteurs et leurs tracteurs éclairés, à quelques mètres du péage caladois. Et a été filmé de nuit et depuis le ciel par un drone.

Pas moins de 300 personnes et 85 véhicules ont été mobilisés sur cette action.

Le résultat est réussi. Mais sera-t-il suffisant pour faire avancer leur cause, alors que se termine bientôt la semaine complète de blocage sur l'A6 au nord de Lyon.