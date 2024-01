Les agriculteurs en colère de retour ce lundi : Lyon bloquée ?

Requinqués par un week-end passé chez eux, les agriculteurs rhodaniens entendent relancer leurs blocages ce lundi matin.

Et les tracteurs vont converger vers Lyon, puisque la profession dont la colère n'a pas été apaisée par les annonces de vendredi faites par Gabriel Attal veut tout simplement bloquer la capitale des Gaules.

Une opération escargot sera lancée dès 5h du matin au départ des Monts du Lyonnais jusqu'à l'A450 au niveau d'Oullins-Pierre-Bénite. Il y aura donc des perturbations sur cet axe, mais aussi sur la D2 (Chabanière) et la D342 (Beauvallon, Taluyers).

Les agriculteurs pourraient ensuite emprunter l'A7 et l'A47 lundi après-midi.

La préfecture du Rhône conseille aux automobilistes d'éviter d'emprunter l'A450 pour se rendre dans l'agglomération lyonnaise et de privilégier les entrées sud, à savoir l'A47 puis l'A7 depuis Givors, ou nord, via la D342 à partir de Brignais jusqu'à Ecully puis la M6 via Fourvière.

A noter enfin que d'autres opérations de blocage sont espérées par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs. Les péages de Villefranche-sur-Saône et de Saint-Quentin-Fallavier dans le Nord-Isère pourrait être bloqués, tout comme l'A47 au niveau de Saint-Chamond en direction de Saint-Etienne.

Des opérations qui se rajoutent à celles des taxis en colère, qui prévoient des opérations escargot vers 9h depuis Limonest vers la M6 puis le boulevard périphérique nord, et depuis Gerland et le boulevard Chambaud de la Bruyère. Les cortèges convergeront vers la CPAM de Villeurbanne située cours Emile Zola.